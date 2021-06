Starlink está a punto de establecer otro hito en su breve historia. El servicio de Internet satelital de SpaceX podría alcanzar la cobertura global en septiembre. Sin embargo, la compañía fundada por Elon Musk aún deberá recibir el visto bueno de los reguladores de cada uno de los países en los que piensa operar.

En una conferencia citada por Reuters, la presidenta de SpaceX explicó que ya han desplegado con éxito unos 1.800 satélites y, una vez que todos alcancen su órbita operativa, tendrán cobertura global continua en septiembre. El objetivo de Starlink es desplegar un total de 42.000 satélites en los próximos años.

La compañía ya ofrece su servicio de Internet de banda ancha en fase de prueba (beta) en unos pocos países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Starlink, preparándose para su expansión global, ya ha registrado subsidiarias en España, México, Italia, Argentina y otros países.

Shotwell no brindó más detalles sobre los planes de SpaceX para Starlink después de septiembre. No quedan dudas de que la compañía ampliará la cobertura del servicio a más países, pero no está claro si lo hará en forma de beta o ya como un servicio estándar.

Elon Musk ha dicho que que el servicio de Internet satelital Starlink ha recibido más de medio millón de pedidos anticipados. Asimismo, el ejecutivo se muestra confiando en que no surgirán problemas técnicos que impidan hacer frente a la demanda.

El Internet de Starlink en España

Desde el primer minuto, Starlink provocó gran interés en España, por lo que la llegada de este servicio será celebrada por muchos. En este país, el servicio aún no se encuentra operativo, ni siquiera en fase beta, pero es posible reservar una plaza por 99 euros para cuando esté disponible.

Una vez que el servicio se amplíe y llegue a España, los clientes deberán adquirir el kit de instalación que incluye un panel circular MIMO, un mástil y un trípode, un alimentador PoE para antena, un router y el cableado. Este tiene un coste adicional de 499 euros más los gatos de envío.

Starlink es actualmente capaz de ofrecer conexiones de entre 50 Mbps y 150 Mbps con una latencia de entre 20 y 40 milisegundos. Estos valores mejorarán conforme la constelación de satélites vaya ampliándose.