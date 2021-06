Una de las grandes sorpresas del E3 2021 fue, sin duda, el primer tráiler de Avatar: Frontiers of Pandora. Aunque Ubisoft lo presentó durante 2017, tuvieron que pasar cuatro años para tener el primer vistazo a su prometedor mundo abierto. Ahora bien, la compañía francesa ya confirmó que el juego no verá la luz en consolas de la generación anterior, lo cual disgustó a algunos fans. Ante tal reacción, Ubisoft ha salido a explicar el motivo.

En una entrevista con IGN, Magnus Jansén y Nikolay Stefanov, director creativo y director de programación de Avatar: Frontiers of Pandora, respectivamente, fueron cuestionados sobre la ausencia del título en PlayStation 4 y Xbox One. Como seguramente ya lo estás imaginando, tiene que ver con un tema de ambición técnica. Básicamente, el hardware de las consolas "antiguas" no permitía mostrar el mundo abierto como ellos deseaban.

Según los desarrolladores, una de las principales mecánicas de Avatar: Frontiers of Pandora es volar sobre nuestro Leonopteryx. Esto implica, desde luego, renderizar la detallada superficie del mundo abierto a gran velocidad, de lo contrario verías que algunas secciones del mapa cargan más lento que otras. Este último fenómeno, de hecho, era bastante común en juegos de generaciones previas, y poco a poco se ha ido resolviendo con ayuda de distintas técnicas. Una de ellas es la de priorizar el procesamiento a zonas con mayor densidad.

No obstante, con Avatar: Frontiers of Pandora veremos un mundo abierto con un nivel de detalle abrumador en cualquier región. Esto requiere la intervención de una unidad de almacenamiento cuya velocidad de lectura sea extremadamente rápida. Sí, como los SSD de las PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Acompañadas, además, de un procesador y una GPU lo suficientemente potentes para procesar el escenario en tiempo real. La PS4 y Xbox One simplemente no pueden cumplir con esta tarea.

Ubisoft señala que la película de James Cameron siempre se distinguió por su espectacular flora y fauna. Estas características se respetarán en Avatar: Frontiers of Pandora gracias a la tecnología del motor Snowdrop —el mismo que "da vida" a The Division—. Por ejemplo, si se realiza un ataque en una zona determinada del escenario, las criaturas correrán para salvarse destruyendo todo a su paso. Avatar: Frontiers of Pandora estará disponible durante 2022.