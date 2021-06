Algunos videojuegos tienen una audiencia tan grande que se han convertido en plataformas para celebrar conciertos. El mejor ejemplo, evidentemente, es el de Fortnite. Hemos visto a grandes artistas como Marshmello, Travis Scott, Kaskade, Deadmau5, entre otros, llevando sus espectáculos al battle royale. Sin embargo, no es el único juego que aprovechará esta tendencia. Los Sims 4, de Electronic Arts, tendrá un festival virtual de música para festejar la llegada del verano.

Los Sims 4 ya ha tenido colaboraciones especiales con cantantes. No obstante, en esta ocasión planean llevarlo al siguiente nivel con Sims Sessions, una iniciativa que contempla la participación de Bebe Rexha, Glass Animals y Joy Oladokun. Sus conciertos tendrán lugar del 29 de junio al 8 de julio. Entonces, si eres un habitual jugador de Los Sims, será mejor que anotes las fechas en tu calendario.

Ahora bien, tanto Los Sims 4 como sus predecesores se han distinguido por tener su propio lenguaje, el Simlish. Sí, Bebe Rexha, Glass Animals y Joy Oladokun cantarán en este extraño idioma —para los que no juegan Los Sims—, complaciendo así a todos los fans de la franquicia. No será la primera vez que escuchemos a importantes artistas cantar en Simlish; en 2012 tuvimos la oportunidad de ver a Katy Perry interpretando Last Friday en dicha lengua.

Así pues, Dave Bayley, vocalista de Glass Animals, subirá al escenario de Los Sims 4 para cantar Heat Waves, mientras que Joy Oladokun y Bebe Rexha harán lo propio con temas como ‌Breathe Again y Sacrifice, respectivamente. Sobre su participación en Sims Sessions, Rexha opinó lo siguiente:

"Siempre he sido una fanática de cómo Los Sims permite a los jugadores expresar su creatividad con otros en el juego. Sims Sessions será una experiencia divertida para que los fanáticos de todo el mundo disfruten de la música y pasen el rato con amigos de una forma que solo Los Sims pueden ofrecer. Estoy muy emocionada de volver al juego y no veo la hora de ver a los fans publicando sus vídeos de Sabotage en Simlish". Bebe Rexha

Junio ha sido un mes movido para el mundo de la música de videojuegos. Esta misma semana, Easy Life ofreció un concierto en Fortnite como parte de los eventos especiales de la Temporada 7.