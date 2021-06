Vivimos en la era del streaming. Nunca en la historia había sido más fácil acceder a contenidos. Ya sea música, podcasts o vídeos, todos están a la alcance de la mano en nuestro smartphone. Sin embargo, hace tiempo atrás todo era diferente. El iPod era el dispositivo de entretenimiento favorito de millones de personas. Ahora, gracias a una aplicación web, los más nostálgicos podrán revivir aquella experiencia, pero con sus canciones actuales de Spotify y Apple Music.

Un desarrollador de software llamado Tanner Villarete ha intentado recrear el clásico reproductor de música de Apple en una app web, compatible con sus servicios de música vía streaming más populares. Usarla es muy fácil. Simplemente debes ingresar a tannerv.com/ipod/ e iniciar sesión con tu cuenta de Apple Music o Spotify. Una vez completado ese paso, podrás navegar por tus canciones favoritas con el inolvidable "Click wheel".

El iPod Classic en una aplicación web

Crédito: Tanner Villarete

Villarete se ha inspirado en un iPod de 6º generación. El desarrollador la ha imitado el diseño a la perfección para que este viaje nostálgico sea lo más completo posible. Desafortunadamente, la aplicación web funciona solamente en navegadores para ordenadores de escritorio. Si intentas ingresar desde tu móvil, la página cargará, pero al iniciar sesión mostrará una advertencia.

No quedan dudas de que utilizar la rueda del iPod Classic con el ratón del ordenador no es lo mejor, pero para revivir parcialmente momentos del pasado no está nada mal. El desarrollador ha publicado su proyecto en GitHub, por lo que si deseas echar un vistazo puedes hacerlo ingresando a este enlace.

El iPod Classic (originalmente llamado solamente iPod) fue lanzado en 2001 y discontinuado en 2014. Uno de los puntos fuertes de estos dispositivos era su capacidad de almacenamiento para guardar gran cantidad de canciones. En sus 12 años de vida tuvo seis generaciones con discos duros que iban desde los 5 GB hasta los 160 GB.

Apple vende actualmente el iPod Touch desde 239 euros. Se trata del modelo de séptima generación, que fue presentado en 2019 para sustituir al de 2015. Si bien es uno de los dispositivos más asequibles de la compañía, sus características son modestas. Entre ellas se encuentran un chip Apple A10 Fusion y hasta 256 GB de almacenamiento.