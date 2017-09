Aunque las actualizaciones para Mac ya no se reciben con tanta efusividad como en el pasado, al menos no si las comparamos con las de iOS o incluso watchOS, siguen siendo un referente tanto para la compañía como para los equipos de los usuarios. Y lo cierto es que esta cita, con macOS High Sierra, es más importante que nunca puesto que, a pesar de no incluir grandes novedades que el usuarios perciba directamente en forma de nuevas funcionalidad o aplicaciones, se trata de una de las actualizaciones más importantes para el futuro de los ordenadores de Apple.

Y es que solo el hecho de que el nombre de la nueva versión del sistema operativo incluya la palabra “High” entre medias de la que era su anterior denominación da una idea de por dónde van los tiros esta vez: se trata de sacar brillo lo que ya había, optimizar pequeñas cosas bajo el capó que permitan sacar todo el partido a los equipos actuales, centrándose sobre todo en mejoras en la velocidad que incluso podrán dar una segunda vida a los equipos más antiguos, siempre y cuando sean compatibles con él.

Pocas novedades más allá de las que la propia Apple presentó en la WWDC, incluso con algunas cosas que se han quedado por el camino pero que llegarán más tarde, como por ejemplo la sincronización de mensajes con iCloud. Por ello, es posible que quitando las novedades incluidas en iTunes y Safari (que si ya tienes Sierra habrás recibido vía actualización de software), todo se centra en optimización de la parte del sistema que no se ve.

Decíamos al principio que macOS High Sierra es, sin duda, una de las actualizaciones más importantes que van a recibir los equipos de Apple en los últimos años, y lo es por que la principal novedades que incluye está relacionada con el cambio en el sistema de archivos: macOS High Sierra dejará atrás el clásico HFS+ y apostará por AFS (sin que tu tengas que hacer nada), un formato mucho más optimizado para la nueva generación de sistemas de almacenamiento como los SSD, y que además ya montan los dispositivos y accesorios de la compañía como los sistemas operativos del Apple TV, del Apple Watch y y todos los dispositivos iOS con las últimas versiones de iOS. Mejoras en Fotos, optimización y mejoras de privacidad en Safari, aprendizaje natural en Siri o búsqueda avanzadas en Spotlight son las novedades que cierran High Sierra.

Además, High Sierra incluye HEVC (High Efficiency Video Coding, también llamado H.265), una tecnología de compresión de vídeo hasta un 40 % más que el actual H.264 sin sacrificar calidad, Metal 2 que es compatible con funciones como el aprendizaje automático, la realidad virtual y la compatibilidad con GPU externas, que se usan en apps de entretenimiento y de creatividad profesional. Además macOS High Sierra permite a los desarrolladores crear experiencias de realidad virtual interactivas en el Mac usando el nuevo iMac con pantalla Retina 5K, el iMac Pro (disponible a finales de 2017) u otros Macs compatibles conectados a una GPU externa. Pudes consutar la lista de novedades directamente en la web de Apple.

Eso sí, no todos los Mac son compatibles con macOS High Sierra, pero la verdad es que la mayoría de equipos con casi 8 años a sus espaldas son compatibles con la última versión del sistema operativo de escritorio de Apple incluyendo:

MacBook Pro: modelos de 2010 o posterior

MacBook: modelos de finales de 2009 o posterior

MacBook Air: modelos de 2010 o posterior

iMac: modelos de finales de 2009 o posterior

Mac Mini: modelos de 2010 o posterior

Mac Pro: modelos de 2010 o posterior

macOS High Sierra estará disponible en la Mac App Store a lo largo del día.