La reciente adaptación de "It", la famosa novela de 1986 de Stephen King, ha complacido al público en general. Aún con las deudas que puede tener, la película recrea con muchos aciertos el universo de esta temible historia. También, cabe decir, es una buena entrega luego de la miniserie de 1990 que convirtió al villano de la historia, Pennywise, en un ícono de la cultura popular.

Recordemos que esta novela de King es un mamotreto y que recrear todos sus detalles y arcos es prácticamente imposible. Lo que sí es posible es dejar varias referencias a lo largo de la película como homenaje o guiño a la novela, a la adaptación de los años noventa o al universo de Stephen King. Es por esto que hicimos un repaso de los huevos de pascua de "It", la película dirigida por Andrés Muschietti.

Cabe mencionar que para explicar algunas referencias debemos hablar de las películas y de la novela de "It". Así que si eres sensible a los spoilers será mejor que no sigas leyendo.

Richie y Pennywise

El personaje de Richie Tozier, interpretado por la estrella de Stranger Things, Finn Wolfhard, es muy divertido y entrañable. Su peculiar humor y su constante verborrea lo convierten en un personaje catalizador. Podríamos decir que no es transparente y, por tanto, no revela su mayor miedo, ni tampoco la historia lo deja muy en claro. Sin embargo, en la novela, Richie tiene miedo a los hombres lobo. Puede ser por esto que la primera vez que van a la espeluznante casa de la calle Neibolt, Pennywise se acerca a él y en una de sus innumerables transformaciones sus guantes rotos dejan ver unas garras como de hombre lobo.

Otro huevo de pascua de Richie es en la misma ocasión, un poco antes de la escena anteriormente descrita. Cuando se queda encerrado con un montón de payasos. Al fondo podemos ver uno con la forma del Pennywise de la miniserie de los noventa, villano interpretado grandiosamente por Tim Curry.

Guiños al rey

Obviamente no se iba a desaprovechar la oportunidad para homenajear al autor de esta terrorífica historia y su amplio universo. Es por esto que en algunas playeras de nuestro grupo protagonista se hace referencia a otras historias de King.

En una ocasión Eddie viste una playera que hace alusión al temible auto Christine (de la novela del mismo nombre de 1983). Por su parte, Bill viste una playera en donde podemos leer "Tracker Bros". Este lugar es una fábrica abandonada en donde el Bill adulto se vuelve a encontrar con Pennywise. Sin duda un guiño al segundo capítulo de esta historia.

I love Derry

Cuando Patrick Hockstetter (interpretado por Owen Teague) es atacado por "It", poco antes ve un globo que dice "I love Derry". Esta es una referencia directa al libro pues un personaje llamado Adrian Mellon es víctima de un ataque homófobo. El personaje de Patrick es gay de clóset, por tal motivo se trata de un tema que le afecta y que seguramente le impactó por la brutalidad del ataque a Adrian.

Silver

En no pocas ocasiones podemos ver el nombre de la bicicleta de Bill: Silver. Este lazo entre Bill y su bicicleta es muy importante en el libro y se le da relevancia en la película con las tomas aunque no se menciona directamente. Esto, con seguridad, será relevante para la segunda entrega de la película.

Pistas

En el extraño mural entre "Quality Meats" y la farmacia se narra la historia de la pandilla de Bradley, integrada por Al, George Bradley y su esposa. Estos bandidos robaban y asesinaban a dueños de tiendas y negocios en Derry en 1900. Cansados de esto, los habitantes del pueblo armaron una emboscada para acabar con esta banda. Esto ocurrió un poco antes de las primeras apariciones del siniestro Pennywise.

El círculo

Stephen King es un maestro en muchos sentidos. Sus texto, además de contener relatos llenos de horror y drama, también están repletos de significados. Uno de estos se muestra casi al final de la cinta, cuando nuestro grupo de "Losers" hace una promesa de sangre de regresar a exterminar a "It" si fuera necesario. El orden en que abandonan el círculo es de vital importancia para el siguiente episodio. En las historias de King este es un recurso que vemos varias veces.

Las luces de la muerte

Aunque la película no se adentra a muchos temas que toca la novela, por obvias razones, sí hace honor a elementos destacados de la novela de King. Una de las cosas de las que no se habló pero vimos fueron las llamadas "luces de la muerte", una fuerza antigua y mágica que aparece en el universo de King. "It" mismo está compuesto de esta energía y la utiliza como vimos en la película: con ella paraliza a sus víctimas y les roba su conciencia. Las luces también aparecen en la adaptación de 1990.

Las tortugas

Otro tema que no se toca en la película pero que sí aparece en ella en forma de referencia o guiño son las tortugas. Y es que en la novela el grupo de amigos tienen un aliado: Maturin, la tortuga sabia. Una especie de "contraparte" de "It".

27 años después

Pennywise regresa cada 27 años con su estela de terror, en la historia y en la vida real, según parece. La última vez que sufrimos la historia de los Losers y de "It" fue en 1990, así es: hace 27 años.