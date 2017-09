Uno podía pensar que lo único absolutamente insólito que traería consigo el estreno de la primera parte de la adaptación de It, la novela de Stephen King que muchos de sus lectores adoran, serían las terroríficas payasadas de su villano, el monstruoso Pennywise. Pero, en ocasiones, la realidad contribuye a enrarecer el ambiente, y es lo que ha ocurrido en Rusia cuando la cadena de restaurantes de comida rápida Burger King ha presentado una queja ante el Servicio Federal Antimonopolio del país euroasiático, exigiendo que la proyección de este exitoso filme de Andrés Muschietti sea prohibida. ¿Las razones? Que el malvado payaso de esta segunda versión cinematográfica se parece nada menos que a Ronald McDonald y, por lo tanto, la película no es otra cosa que un vehículo de propaganda de su mayor rival, la cadena McDonald’s, según la compañía.

Quizá esta ocurrencia os resulte descabellada pero, como con cualquier otra queja, el Servicio Antimonopolio ruso ya está evaluando si Burger King no disparata con ella, y si bien asegura que no pueden preocuparse por el contenido de la película “porque el guionista y el director tienen su propia comprensión creativa de cualquier personaje”, su protocolo les obliga a determinar si el filme contiene la publicidad que se denuncia. En cualquier caso, lo cierto es que la empresa demandante ha puesto en práctica ideas curiosas o excéntricas últimamente, como la emisión de su moneda criptográfica WhopperCoin, sobre la que tuvo que dar explicaciones a las autoridades porque este tipo de monedas no se permiten en Rusia.

It se estrenó en sus cines con cerca de 1.300 copias el 7 de septiembre, el mismo día que en otros trece países de todo el planeta, y ha llegando al número uno en la taquilla rusa con más de catorce millones de dólares recaudados hasta el momento, el doble que en España y algo más que en México, así que no le ha ido nada mal allí por lo pronto; y seguirá cosechando si Burger King no consigue lo que pretende. ¿Quién sabe? Tal vez la idea de recurrir al Servicio Antimonopolio le sobrevino a alguno de sus jefes al contemplar el falso tráiler de la película, publicado en abril, con Ronald McDonald precisamente en lugar del pérfido Pennywise. Está por ver a dónde llega su extraña demanda.