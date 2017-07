Los mejores estrenos de esta semana en el cine

Este fin de semana se ha estrenado en las salas de exhibición españolas una de las películas de la temporada, Baby Driver (2017), sexto largometraje del reconocido director británico Edgar Wright después de A Fistful of Fingers (1995), Shaun of the Dead (2004), Hot Fuzz (2007), Scott Pilgrim vs. the World (2010) y The World’s End (2013), dos de las cuales son consideradas obras de culto, la segunda y la cuarta. Y como sobresale entre lo que hemos visto en lo que llevamos de año, hemos tenido a bien publicar un análisis pormenorizado sobre ella. En Rotten Tomatoes tiene una valoración del noventa y noventa y siete por ciento y, en Filmaffinity, las votaciones populares le han dado un 7,2 de nota media, y en Internet Movie Data Base, un 8,4 a día de hoy.

Sobre lo que la crítica y los espectadores han considerado acerca de Llega de noche (It Comes at Night, 2017), de Trey Edward Shults, ya habíamos escrito en el cuarto comentario de los estrenos semanales pero, al parecer, su valoración ha subido a un ochenta y ocho por ciento en Rotten Tomatoes y su nota media ha bajado a un 5,9 en Filmaffinity, mientras que el 7,1 de IMDb se mantiene intacto.

Por otra parte, la tragedia que sacudió a Estados Unidos y al mundo durante la Maratón de Boston en 2013 es lo que recrea Día de patriotas o Día del atentado (Patriots Day, 2016), realizada por Peter Berg con suma convicción, un estilo documental muy propio, cercano al de Vuelo 93 (United 93, Paul Greengrass, 2006), un reparto de lujo y un ritmo inconmovible que la vuelven turbadora y absorbente y, en última instancia, emotiva, edificante y aleccionadora. En Rotten Tomatoes luce un ochenta y uno por ciento de valoración, y en Filmaffinity e IMDb, una nota media de 6,2 y 7,4.

El hombre del corazón de hierro (The Man with the Iron Heart, 2017), de Cédric Jiménez, narrada a base de flashbacks, se propone construir un retrato de uno de los hombres más destructivos del régimen nazi, y se queda a mitad de camino cuando da un salto en cierto momento y se pasa a la resistencia; con una atractiva banda sonora de Guillaume Roussel. Los votantes de Filmaffinity le han dado un 6,5 de nota media, y un 6,4 en IMDb. De Estados Unidos del Amor (Zjednoczone Stany Milosci, 2016), dirigida por Tomasz Wasilewski, ha dicho Patrick Gamble en Cine Vue que “es tan escalofriante que manda un estremecimiento por la columna vertebral”. Su valoración en Rotten Tomatoes es del ochenta y nueve por ciento, y en Filmaffinity e IMDb cuenta con un 6 y un 6,4 de nota media respectivamente.

En cuanto a La wedding planner (Jour J, 2017), de Reem Kherici, ha publicado Laura Ayet en Cine Nueva Tribuna que “es una película entretenida para pasar una tarde sin más pretensiones”, con un 6,4 en IMDb. Por otro lado, Tom of Finland (2017), realizada por Dome Karukoski, es un complejo y satisfactorio rompecabezas sobre los triunfos y sinsabores el artista finés que creó la estética gay del cuero negro, las gafas de sol y la gorra de policía, que en Filmaffinity ha obtenido un 5,9 de nota media, y en IMDb, un 7,6. Y Jorge Caracuel ha explicado en Vavel que Brava (2017), de Roser Aguilar, “explora emociones a través de una historia sencilla pero que consigue transmitir mucho”, aunque no tanto como para tener más de un 5,5 de nota media en Filmaffinity.

En Empire, David Parkinson ha opinado sobre El pastor (2016), obra de Jonathan Cenzual Burley, que es una “solemne rebanada de realismo rústico”, con una valoración del noventa y dos por ciento en Rotten Tomatoes, un 5,2 de nota media en Filmaffinity y, en IMDb, un 7,4. La maternalmente subversiva Prevenge (2016), de Alice Lowe, podría haber resultado un filme de verdadero interés de no haberse decantado por el slasher más ramplón, digan lo que digan los que han hecho posible su noventa y cinco por ciento de valoración en Rotten Tomatoes, menos realistas que los usuarios de Filmaffinity e IMDb, que le han sacudido un 5,6 y un 6 de nota media.

Pero el más sobrevalorado de los estrenos es, sin duda, The Love Witch (2016), una anacrónica, impostada, burda, irritante y supuesta sátira de Anna Biller, con un incomprensible noventa y seis por ciento de valoración en Rotten Tomatoes, un 5,5 en Filmaffinity de media y un 6,2 en IMDb. La buena noticia para toda Latinoamérica es que ya pueden disfrutar de Spider-Man: Homecoming (2017), de Jon Watts, décima sexta entrega del Universo Cinematográfico de Marvel, de la que Alan Scherstuhl, por ejemplo, ha asegurado en The Village Voice que es “la primera película de Spidey tan exuberante como los comics que leíste cuando eras un niño”. Quizá por ello, en Rotten Tomatoes ha cosechado un noventa y tres por ciento de valoración y una nota media de un 7 y un 8,2 en Filmaffinity e IMDb.

Los exámenes o Graduación (Bacalaureat, 2016), que se encuentra ya en la cartelera de México, es un filme de Cristian Mungiu al que hay que permitirle edificar poco a poco su digno drama para comprender todo lo que quiere decir sobre Rumanía y las relaciones humanas difíciles, lo que le ha valido un noventa y seis por ciento de valoración en Rotten Tomatoes, un 6,5 de nota media en Filmaffinity y, en IMDb, un 7,5. Respecto a Cementerio General 2 (2015), de Dorian Fernández-Moris, no titubea Leonardo Morro al calificarla en Cinencuentro como “una sólida película de terror”, pero en IMDb le han endilgado ya un 3,4 de nota media. Y de Le coeur en braille (2016), realizada por Michel Boujenah, ha afirmado Hugo Lara en Correcámara que, “dentro de su modestia y sus limitaciones posee una realización aceptable, sin grandes alardes”, lo cual concuerda con lo que ha conseguido en IMDb, un 6,5.

La opinión que a Álex Anwandter le merece Nunca vas a estar solo (2016), de Alex Anwandter, desde El Mostrador es que se trata de “un relato trunco en su consumación literaria, más no audiovisual”, con un 6,2 y un 6,4 en Filmaffinity e IMDb de nota media. Sobre Hermia y Helena (2016), filme de Matías Piñeiro, ha expresado Fernando Solla en Cine Divergente que “resulta un título muy valioso” por la validación de Shakespeare “a día de hoy a través de un lenguaje eminentemente cinematográfico”, que ha logrado una valoración del ochenta y uno por ciento en Rotten Tomatoes y un 6,4 y un 6,6 de media en Filmaffinity e IMDb.

En Argentina pueden zamparse ya Historia de una pasión o Una pasión silenciosa (A Quiet Passion, 2016), de Terence Davis, a raíz de la que Richard Brody aseveró en The New Yorker que “ningún cineasta podría crear un retrato convincente de un artista sin ser él mismo un artista de imaginación comparable”, lo que tal vez explique su noventa y dos por ciento de valoración en Rotten Tomatoes, su 6,6 de nota media en Filmaffinity y su 7,1 en IMDb. En Chile ha desembarcado Perfectos desconocidos (Perfetti sconosciuti, 2016), la comedia de Paolo Genovese sobre la que ya hablamos en el cuarto comentario sobre las novedades cinematográficas. Como de Norman: El hombre que lo conseguía todo (Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer, 2016), el thriller de Joseph Cedar que ha aterrizado en Perú y al que ya nos referimos en el tercer comentario. Así que el presente termina aquí.