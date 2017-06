Spotify se encuentra probando una nueva manera de obtener ingresos para la plataforma a través de canciones patrocinadas por los artistas o los sellos discográficos.

Según han podido confirmar The Verge y TechCrunch, Spotify comenzará pronto a insertar canciones pagadas en las listas de reproducción de los usuarios que utilizan el servicio de manera gratuita.

Un portavoz de la compañía aseguró que las canciones que se insertarán serán elegidas de acuerdo con los gustos musicales de los usuarios, además de que se reproducirán y guardarán sin el clic adicional que suele requerir.

Aunque el portavoz de Spotify aseguró que las canciones patrocinadas aparecerán únicamente en las cuentas que no pagan por el servicio, en Twitter algunos usuarios Premium han denunciado que se han encontrado con estas canciones.

Very happy I've found where to turn off "sponsored songs" on @Spotify

I don't pay for a platform AND expect adverts. pic.twitter.com/1AWBr3cm1T

— Liam Maloney (@liamtmaloney) 19 de junio de 2017