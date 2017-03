Google Home se presentó por todo lo alto de la mano de Google. Aunque la compañía no le ha prestado mucha atención desde entonces (su cobertura publicitaria ha sido más o menos escasa), cierto es que, a pesar de solo estar disponible en un número muy reducido de mercados, ser la única alternativa a Amazon Alexa bien le ha granjeado un buen número de usuarios que han apostado por este dispositivo de Google.

Ahora sale a la palestra un movimiento muy extraño de la mano de Google y su dispositivo Home. Lo cierto es que estaba claro que tarde o temprano este tipo de promoción publicitaria iba a cautivar a los sistemas de control por voz, pero los usuarios de Google Home no esperaban que iba a ser tan pronto: el dispositivo de Google ha empezado a mostrar anuncios publicitarios de La Bella y la Bestia sin que los usuarios lo hayan autorizado.

New Beauty & the Beast promo is one way Google could monetize Home. cc: @gsterling @dannysullivan pic.twitter.com/9UlukSocrO

— brysonmeunier (@brysonmeunier) 16 de marzo de 2017