Nintendo Company, desde su fundación en 1889, lleva ofreciendo a los jugadores grandes juegos plagados de personajes icónicos que han creado vanguardia para luego marcar infancias e historia; convirtiéndose en un referente en el sector de las videoconsolas tanto por su hardware como por el software que ha fabricado a lo largo de los años.

Compañías desaparecerán y vendrán otras nuevas, jugaremos a otros juegos y vendrán otros personajes, pero lo que está claro es que del imaginario colectivo, personajes como Super Mario, Donkey Kong y Pikachu, o consolas como la NES, la Game Boy, la Wii o la Nintendo DS, tardarán muchísimo en diluirse de nuestra memoria.

Con motivo de sus últimos lanzamientos: la Nintendo Switch y los estrenos que la acompañan (como por ejemplo Mario Kart 8 Deluxe o The Legend of Zelda: Breath of the Wild); y de la reciente inclusión de de IMG, nuestro servicio de alojamiento de imágenes gratuito, hemos recopilado una colección de fondos de pantalla que no dejará indiferente a ningún amante de las creaciones de Nintendo.

Esto es solo una muestra, puedes ver y descargar la colección completa de wallpapers en este álbum: 50 fondos de pantalla para amantes de Nintendo.