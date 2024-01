En los últimos días, habrás oído hablar de la TDT en alta definición. Y puede que hayas visto un anuncio en televisión que habla de canales HD y del adiós a los canales SD. La Televisión Digital Terrestre va a vivir uno de sus momentos más importantes. El salto definitivo a la alta definición y el abandono de la definición estándar. Y lo mejor de todo es que apenas tendrás que hacer nada. Pero conviene saber de antemano si tu TV es compatible con la TDT HD.

Como dice el anuncio de TV a propósito de la transición a la TDT HD, “no esperes al último día”. La fecha clave es el miércoles 14 de febrero, día de San Valentín. Ese día, desaparecerán del dial los canales SD. O, mejor dicho, dejarán de emitir. En su lugar, verás todos los canales actuales en alta definición. Los que ya emitían en HD más el resto. O será así si tu TV es compatible.

Cómo saber si tu TV es compatible con TDT HD

La manera más sencilla de saber si tu televisor o TV es compatible con la TDT en HD es sintonizar los canales HD que emiten actualmente. Si hace tiempo que ya ves canales en alta definición, tu TV es compatible. Esto es así con la mayoría de televisores actuales. Si lo compraste en los últimos diez años, es prácticamente seguro que podrás ver TDT en alta definición.

Si tu TV tiene más de diez años, es probable que no veas todavía canales en HD. En la información de los canales verás la resolución de los mismos. Es probable que indique 576 como calidad de imagen. Lo que se conoce como SD. Si pudieras ver canales en HD, el indicador sería de 720 o 1080. Obviamente, si ya sabes que tu TV no puede mostrar imágenes en alta definición, mucho menos podrá mostrar canales HD. Pero puede que tengas un televisor HD que tenga un sintonizador TDT no compatible con HD.

Además de probar a sintonizar los canales HD, puedes comprobar la guía del televisor. Si no la tienes a mano, búscala en internet a partir del modelo de televisor. La ficha técnica la tienes detrás del televisor, en una etiqueta plástica. Lo que te interesa encontrar es qué sintonizador TDT tiene instalado. ¿Dice algo de HD, H.264, MPEG-4, MP4 o DVB-T HD? Perfecto. Y si, además, dice algo de DVB-T2, mejor.

DVB-T o DVB-T2, ¿en qué quedamos?

El estándar que funciona en España para recibir señal de televisión TDT en HD es DVB-T con el códec H.264/MPEG-4 AVC. Si tu televisor cumple con este estándar, tu TV es compatible con TDT HD. Por el momento, el estándar DVB-T2, su sucesor, no está implementado. En los próximos años se realizarán pruebas. Y a medida que vayamos renovando nuestros televisores, tarde o temprano se nos avisará de que debemos migrar a DVB-T2. Pero, por ahora, no es necesario. Con DVB-T podrás ver TDT en HD durante varios años sin problemas.

DVB-T2 o TDT2 ya está soportado por televisores que hayas comprado en los últimos cinco años. Así que eso que adelantamos. Cuando se implemente, ofrecerá mayor calidad de imagen, ya que emplea el códec H.265 frente al H.264 actual. Gracias a este estándar, será posible disfrutar de TV en HD pero también en 4K o UHD. Y como ofrece un mayor ancho de banda, será posible emitir más canales en el mismo espacio radioeléctrico con la misma o mayor calidad. Pero no adelantemos acontecimientos.

¿Y si mi antena de TV no es compatible con TDT HD?

Pongamos que tu TV no sintoniza canales HD. Hay dos razones para ello. Que la antena no esté preparada o que el televisor no sea compatible. Es decir, tu televisor está prácticamente nuevo y su ficha técnica muestra soporte para TDT HD, pero no logras dar con esos canales, tal vez necesites hacer cambios en la antena. Individual o colectiva. Para la colectiva, necesitarás contratar a un técnico. Para eso deberás hablar con tus vecinos.

Si tenías una antena individual, las hay de interior muy económicas, prueba a hacerte con una nueva. Por un precio asequible podemos encontrar antenas compatibles con DVB-T2 que se conectan al televisor, las pones en la pared o en un mueble alto, y lograrás sintonizar con la mayoría o todos los canales en abierto de TDT actuales. Asegúrate que soportan “DVB-T2” para que puedas usarlas ahora y en el futuro. Y, de paso, que ofrezcan imagen HD y 4K.

¿Televisor nuevo o sintonizador TDT HD?

Una vez tenemos la antena lista, vamos al televisor. Si es compatible con TDT en HD, no necesitas hacer nada más. Verás los canales HD. Y los canales SD, migrarán automáticamente a HD. El día 14 de febrero, comprueba que sigues viendo bien la TDT. Y si echas en falta algún canal, búscalo manualmente.

Si tu TV no es compatible con TDT HD, tienes dos opciones. Cambiar de televisor o comprar un sintonizador de TDT HD. La primera opción es más costosa, pero tal vez sea buen momento de cambiar de TV si tiene diez años o más. Si hace poco que lo tienes o sigue funcionando como el primer día, bastará con adquirir un sintonizador de TDT HD. Lo conectas al televisor y tiene un precio mucho más económico. Los hay con mando propio y otros más sencillos tipo dongle o stick. Y se conectan por HDMI al TV o con el cable coaxial de la antena. Tú mismo podrás instalarlo.

