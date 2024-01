La versión original de Mickey Mouse ya se encuentra en el dominio público y apenas un puñado de horas han sido suficientes para que el personaje sea convertido en una amenaza terrorífica. Nightmare Forge Games anunció Infestation 88, un nuevo juego de horror y supervivencia que presenta al ratón de Disney en su versión más diabólica.

El primer tráiler del juego para PC ha causado gran revuelo debido a la aparición del Mickey Mouse de Steamboat Willie como una suerte de figura zombi que acecha a los protagonistas. El vídeo, de poco más de un minuto de duración, no sobresale por su calidad gráfica ni por introducir una jugabilidad revolucionaria, ciertamente.

No obstante, Infestation 88 se ha adelantado a todos en su intención de presentar una versión verdaderamente retorcida del ícono de Disney. Algo similar a lo que en su momento ocurrió con Winnie the Pooh, que tras pasar al dominio público fue convertido en un asesino sanguinario en el slasher Sangre y Miel.

En este nuevo videojuego, los jugadores tendrán que lidiar con lo que en principio parece una infestación de roedores. Sin embargo, luego se revela que la alimaña detrás de todo es un sanguinario Mickey Mouse. Como bien lo indica su nombre, Infestation 88 se ambienta en el año 1988 y presenta un componente cooperativo, por lo que pueden participar hasta 4 jugadores en simultáneo.

Para combatir la amenaza se podrán utilizar distintos elementos ubicados al azar en los escenarios. Además, los usuarios tendrán la posibilidad de acceder a las cámaras de videovigilancia para lograr un mayor control de las áreas en las que el diabólico Mickey Mouse se encuentra merodeando.

Al tratarse de un juego de supervivencias, Infestation 88 apelará a distintas estrategias para evitar caer en manos del malvado personaje. Esto significa que la mejor opción no siempre será enfrentar al gran ratón, sino que por momentos será necesario esconderse o huir.

Infestation 88, un juego de terror y supervivencia con el Mickey Mouse original

Foto: Steam.

Infestation 88 es un juego que todavía se encuentra en desarrollo, de modo que aún no tiene una fecha de lanzamiento definida. En Steam solo se menciona que llegará en el transcurso de 2024, y los interesados ya pueden agregarlo a su lista de deseados.

Como indicamos previamente, el tráiler de lanzamiento no destaca por gráficos excepcionales ni nada por el estilo. Es evidente que el mayor atractivo de esta propuesta es otorgarle un giro terrorífico a la figura de Mickey Mouse, aprovechando que su versión original ya se encuentra en el dominio público.

Es lógico pensar que a Disney no le hagan ni una pizca de gracia estas propuestas. Después de todo, el ratón es su principal marca, como también su mascota corporativa. No obstante, la empresa no puede hacer demasiado para evitar que este tipo de producciones vean la luz. Si los creadores de estas "visiones alternativas" se atienen a la estética del Mickey Mouse de 1928, estarán a salvo de cualquier demanda.

Eso sí, Infestation 88 no es el único juego que apuesta por mostrar una variante retorcida de la gran figura de Disney. Días atrás se lanzó el tráiler de Mouse, un shooter en primera persona con una muy interesante estética caricaturesca y en blanco y negro. ¿Su protagonista? Un detective privado sediento de sangre que acribilla a sus enemigos y que se basa, por supuesto, en el Mickey Mouse original.

