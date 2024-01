El CEO de HP ha intentado defender una de las funciones más polémicas de sus impresoras, el bloqueo de cartuchos de terceros, alegando que es posible incrustar virus en los cartuchos, que luego pueden pasar al ordenador a través de la red. Así lo ha confirmado en una entrevista a la CNBC después de que su compañía se enfrente a una nueva demanda por su tecnología Dynamic Security.

La demanda, presentada este mes de enero ante el Tribunal de Districto de EE. UU., en Illinois, alega que la compañía lanzó una actualización de software de su tecnología a finales de 2022 y a principios de 2023, sin advertir que en esta se inhabilitarían algunas funciones si se hace uso de cartuchos no oficiales.

Precisamente, la tecnología Dynamic Security de HP es capaz de detectar si el cartucho incrustado en la impresora no cuenta con un chip HP o un circuito electrónico HP, para así impedir que el dispositivo funcione y los usuarios tengan que comprar uno original. Es una medida que, según Enrique Lores, CEO de HP, tiene como objetivo proteger a los usuarios de virus.“Hemos visto que se pueden incrustar virus en los cartuchos. A través del cartucho, [el virus puede] ir a la impresora, [y luego] desde la impresora, ir a la red…”, ha detallado. Pero, ¿qué hay de cierto en esto?

¿Pueden los cartuchos de impresora contener virus?

Lores cita a una investigación de Bugcrowd respaldada por HP, en la que examinaron si era posible —digamos— colar un virus a través de un cartucho de tinta. Los investigadores encontraron que los chips microcontroladores de los cartuchos de tinta, encargados de comunicarse con la impresora, podrían ser una puerta de entrada para los ataques.

Es algo que ha contrastado Ars Technica a través de diferentes expertos en seguridad, quienes se mostraron bastante escépticos y afirmaron que difícilmente un cartucho puede contener virus, pues la cantidad de información que debe almacenarse es bastante pequeña.

En un informe publicado en 2022 por Actionable Intelligence, se detalla cómo existe la posibilidad de que se pueda piratear una impresora mediante un cartucho de tinta de terceros. HP, sin embargo, detalló en ese entonces que no hay evidencia de que algo así haya ocurrido jamás, por lo que, en realidad, la justificación de Enrique Lores está basada en una teoría, y no en algo que pueda llevarse a cabo.

El CEO de HP se defiende sobre el uso de cartuchos oficiales

De hecho, Enrique Loures también ha justificado la limitación de cartuchos de terceros como una medida para proteger la propiedad intelectual de la marca. “Es importante proteger nuestra IP. Hay mucha propiedad intelectual que construimos en las tintas de las impresoras, en las impresoras mismas, etc., Y lo que estamos haciendo es que, cuando identificamos cartuchos que violan nuestra propiedad intelectual, detenemos el funcionamiento de la impresora”, ha detallado a la CNBC.

Loures, además, ha confirmado que el objetivo de la compañía es hacer que los usuarios opten por su servicio de suscripción: Instant Ink. “Nuestro objetivo a largo plazo es hacer de la impresión una suscripción. Esto es realmente lo que hemos estado impulsando”. El CEO de HP afirma que pierden dinero cuando venden impresoras, y que en los cartuchos es donde ven ingresos.

Por otro lado, el CEO de HP ha afirmado que los usuarios no están invirtiendo en una impresora de la marca cuando la compran, sino que HP está invirtiendo en ellos. “Cada vez que un cliente compra una impresora, para nosotros es una inversión. Estamos invirtiendo [en] ese cliente, y si este cliente no imprime lo suficiente o no utiliza nuestros suministros, es una mala inversión”, destaca.

