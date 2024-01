A veces, la solución a un problema puede convertirse en un problema mayor. Lejos de ser un trabalenguas, esta es una realidad que se aplica a muchas facetas de la vida. Y también afecta a la salud de las mascotas, a través de algo tan común como el collar isabelino. Este artefacto, que normalmente se utiliza para evitar que perros y gatos se dañen a sí mismos después de una operación o cuando tienen puntos o alguna otra lesión de la piel, cumple lo que promete, pero también puede afectarles negativamente.

Sobre todo es un problema para los gatos, a los que les causa un gran estrés. Los perros se adaptan mejor a este tipo de situaciones. No obstante, también pueden sufrir por diversos motivos. En general, además del estrés, el collar isabelino puede afectar a la capacidad para comer, beber o jugar y relacionarse con otros animales. También puede causar irritaciones en la piel del cuello y provocar accidentes, ya que dificulta la visión de nuestras mascotas, que pueden chocar con las paredes o incluso caerse por las escaleras.

Por este motivo, si bien no podemos negar que hay veces en las que el collar isabelino es indispensable, cada vez son más los veterinarios que recomiendan dejarlo solo como última opción y optar por otras alternativas menos intrusivas.

Los problemas del collar isabelino

En 2020, un equipo de veterinarios de la Universidad de Sydney publicó un estudio en el que se analizaban los problemas del collar isabelino en perros y gatos que lo habían utilizado durante el último año. Para ello, se encuestó a sus tutores sobre la calidad de vida de sus mascotas mientras lo usaron. De las 434 personas encuestadas, el 77,4% refirió que el dispositivo había empeorado la calidad de vida de su amigo peludo. Sobre todo, se alteró su capacidad para jugar con otros animales y para beber.

Concretamente, un 67,5% de los encuestados hablaron de problemas para jugar y un 60,2% de dificultades para beber. A continuación, el siguiente inconveniente más comentado fueron las lesiones, pues un 25% de los tutores mencionaron que sus mascotas habían experimentado picazón, heridas, angustia psicológica o accidentes por choques y caídas.

Los gatos se estresan mucho con el collar isabelino. Crédito: Wikimedia Commons

Más problemático para los gatos

En declaraciones a Hipertextual, la veterinaria especializada en felinos Fátima Blanco explica que el collar isabelino supone una gran fuente de estrés para los gatos. “Es tremendamente estresante”, señala. “Muchos de ellos luchan hasta quitárselo y eso en un post operatorio no es nada recomendable”.

Además, su uso a veces es tan inútil como contraproducente. “Son poco efectivos si hay más animales en casa porque el lamido puede provenir de estos”, añade la veterinaria. “Pueden dejar de comer, de beber, hasta de moverse”.

Según explica la experta, los perros se adaptan mejor, pero también suelen sufrir con su uso. Por eso, es importante tener en cuenta cuándo es indispensable y cuándo se puede recurrir a alternativas.

Las mejores alternativas para el collar isabelino

Los veterinarios están cada vez más informados sobre los riesgos del collar isabelino y no deberían pautarlo si no es necesario. A veces, según relata Fátima Blanco, no queda más remedio que utilizarlo. “Hay patologías como úlceras corneales o problemas faciales en las que no hay más remedio que ponerlos”.

No obstante, en otras ocasiones, existen alternativas interesantes. Por ejemplo, la veterinaria comenta que en gatos dan muy buenos resultados los bodys que cubren el cuerpo, de manera que la zona que no se deben tocar quede cubierta.

En otras ocasiones, no queda más remedio que rodear el cuello. Sin embargo, para eso, existen collarines de tela que no son tan problemáticos como el collar isabelino.

Ante la duda, la mejor opción es consultar con el veterinario de nuestra mascota. Y, por supuesto, si no estamos seguros, podemos mostrar nuestra preocupación por el uso del collar isabelino. Todos queremos lo mejor para nuestros amigos peludos y para eso hay que protegerlos cuando sea necesario, pero de manera que la protección no suponga otro riesgo mayor.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente