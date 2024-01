Un estudio llevado a cabo por la University College de Londres, y publicado a través de Nature Medicine, revela los primeros casos de transmisión del Alzheimer.

A mediados del siglo anterior, existía un tratamiento médico cuyo fin era aplicar una hormona de crecimiento a personas de baja estatura. La misma, además, se extraía del tejido cerebral de cadáveres.

En 1985, el método quedó totalmente prohibido. ¿La razón? Se descubrió que la hormona c-hGH estaba contaminada y provocó que algunos pacientes desarrollaran la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que a su vez puede dar origen a la demencia.

Pues bien, el experimento de la mencionada institución académica encontró que cinco personas del Reino Unido, que recibieron la hormona de crecimiento descrita durante varios años antes de su prohibición, sufrieron la transmisión de la proteína beta amiloide, que al acumularse va formando placas neuríticas precursoras del Alzheimer. Son, por lo tanto, los primeros casos de contagio accidental de dicha enfermedad.

Es importante mencionar, eso sí, que lo anterior no implica que el Alzheimer se pueda contagiar o propagar como otras enfermedades más comunes. De hecho, desde la University College dejaron claro que este extraño suceso ocurrió debido a procedimientos médicos que ya no están vigentes.

“Este estudio sugiere que, en circunstancias muy extrañas, el Alzheimer puede transmitirse entre humanos a través de la hormona del crecimiento de donantes fallecidos. Hay que subrayar que este tratamiento ya no se utiliza hoy en día y ha sido sustituido por la hormona del crecimiento sintética. También es importante destacar que este es el único caso registrado de transmisión del Alzheimer entre humanos", expresó John Collinge, responsable del estudio y director del Instituto de Enfermedades Priónicas de la University College de Londres.

Un hito clave para seguir estudiando el Alzheimer

Así pues, ahora sabemos que el Alzheimer ciertamente se puede transmitir, pero deben cumplirse condiciones muy específicas. Los mismos investigadores ponen como ejemplo las enfermedades priónicas, consideradas como infrecuentes porque solo se documentan, aproximadamente, de 1 a 1,5 casos por cada millón de habitantes al año. En el caso de la transmisión del Alzheimer, la cifra puede ser incluso inferior, ya que el tratamiento médico responsable dejó de existir hace casi 4 décadas.

En una entrevista con El País, el neurólogo Pascual Sánchez Juan compartió la idea de que el Alzheimer, en condiciones normales, no se contagia. "El alzhéimer no es contagioso. Tratar con pacientes en sus casas o en las residencias no implica ningún riesgo. Si somos capaces de conocer la cepa específica, podremos dirigir mejor el tratamiento de cada paciente, pero todavía no hemos podido correlacionar esa diversidad de las placas de beta amiloide con los distintos subtipos clínicos de la enfermedad de Alzheimer", comentó.

A pesar de lo anterior, no deja de ser interesante conocer en profundidad estos por la influencia que puede tener para seguir estudiando los tratamientos contra el Alzheimer.

"Parece que lo que está sucediendo en la enfermedad de Alzheimer es muy similar, en muchos aspectos, a lo que ocurre con las enfermedades priónicas, como la ECJ [Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob]. Esto plantea diversas implicaciones sobre los enfoques terapéuticos para la enfermedad de Alzheimer", agregó Collinge.

Desde luego, con esta investigación igualmente podemos deducir que una cirugía cerebral mal aplicada podría ser la causante de la transmisión del Alzheimer, ¿cierto? En teoría, sería posible, sí. Por esta razón, Collinge hace un llamado a que el estudio sea el parteaguas "para revisar medidas para prevenir transmisiones accidentales a través de otros procedimientos médicos y quirúrgicos."

