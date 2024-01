Más de dos años después de emprender una demanda contra NSO Group, Apple ve que el panorama comienza a inclinarse a su favor. De acuerdo a 9to5Mac, los de Cupertino ganaron su primera batalla contra la empresa que desarrolló Pegasus, el software espía que generó todo tipo de escándalos en gobiernos de distintas partes del mundo.

Antes de continuar, recapitulemos lo acontecido. NSO Group aprovechó una vulnerabilidad en los iPhone para poder ejecutar Pegasus y espiar a usuarios del terminal de Apple. La empresa liderada por Tim Cook, desde luego, no se quedó con los brazos cruzados.

En November de 2021, Apple demandó a NSO Group en Estados Unidos. Los acusó de crear un software ilegal que atenta contra la privacidad de su plataforma. Si bien el número de usuarios perjudicados fue pequeña, eso no evitó que Apple iniciara esta cruzada. El objetivo final, desde luego, era lograr la prohibición del programa y hacer que NSO pagara por sus actos.

"Si bien estas amenazas de ciberseguridad solo afectan a un número muy pequeño de nuestros clientes, nos tomamos muy en serio cualquier ataque a nuestros usuarios y trabajamos constantemente para fortalecer las protecciones de seguridad y privacidad en iOS para mantener seguros a todos nuestros usuarios", comentó Craig Federighi, vicepresidente de Ingeniería de Software de Apple.

El directivo alzó la voz para decir, también, que empresas como NSO ganan millones de dólares al comercializar herramientas que facilitan la actividad criminal sin rendir cuentas, una situación que debe terminar cuanto antes.

El proceso legal, sin embargo, se vio entorpecido porque NSO Group intentó trasladar la batalla con Apple a Israel, país donde radica. Quizá, con la esperanza de obtener ayuda del gobierno local y dejar en desventaja a los de la manzana. El movimiento, evidentemente, no fue bien visto por Apple.

El juicio se queda en EE. UU., una victoria para Apple

No obstante, hoy un juez dictaminó que NSO Group no puede eludir sus responsabilidades legales dentro del territorio norteamericano. El juicio, por lo tanto, no se llevará a Israel.

"Es probable que los testigos y las pruebas se encuentren aquí y en el extranjero en proporciones bastante iguales, y una u otra parte enfrentará algunos desafíos. NSO no ha demostrado lo contrario", determinó el juez.

Otro punto por el que el proceso continuará en Estados Unidos es porque NSO Group habría violado un par de leyes del Estado de California. En concreto, la ley de abuso y fraude informático y la de competencia desleal.

¿Que sigue? El próximo 14 de febrero, NSO Group debe compadecer ante las autoridades pertinentes y responder a las acusaciones. Sin embargo, es evidentemente que el asunto no es favorable para ellos. Apple armó una demanda bastante sólida y sus probabilidades de triunfo son mayores.

Si Apple gana este conflicto contra NSO Group, puede establecer un precedente. Cualquier compañía que esté dispuesta a vulnerar sus dispositivos para espiar a los usuarios, tendrá que enfrentarse a ellos en los tribunales.

Un representante de Apple le dijo al citado medio que continuarán dedicando esfuerzos para evitar que la privacidad de los usuarios se vea comprometida por programas como Pegasus. Ponen como ejemplo la propuesta lanzada a finales de 2021, la cual permite alertar a usuarios que posiblemente fueron infectados por dicho spyware.

