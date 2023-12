La serie Una familia normal de Netflix, tiene apenas seis episodios, ninguno de los cuales rebasa la hora. Pero son más que suficientes para contar una historia que atrapa desde la primera secuencia. En ella, narra un acto de violencia que no obtendrá justicia. Un hecho doloroso que marcará el tono del resto de la producción. Sin embargo, la trama no se enfoca únicamente en una historia común acerca de la venganza. Aunque hay una. Tampoco, una exploración de la culpa, no obstante, de ser el sentimiento predominante. La trama es mucho más ambiciosa y logra mezclar la naturaleza humana, el amor y el dolor, en medio de un escenario angustioso. Una agresión sexual.

Basada en el libro homónimo de Mattias Edvardsson, la producción sueca es una de la más reciente adiciones al catálogo de Netflix. También, un buen ejemplo, que la plataforma sigue interesada en contenido internacional de calidad. Pero más allá de su habilidad para contar minuciosamente cómo una tragedia familiar termina en asesinato, la serie tiene la habilidad de resultar adictiva. Gracias a una premisa que utiliza hasta el último minuto de sus episodios para crear una atmósfera dolorosa que resulta cada vez más apremiante. La historia de Stella (Alexandra Karisson), se analiza a partir de su sufrimiento. También, de cómo las heridas que dejó un suceso traumático, la empujarán ya como una adulta, a una decisión desesperada.

A Nearly Normal Family. Alexandra Tyrefors as Stella in A Nearly Normal Family. Courtesy of Netflix © 2023

Pero el argumento no es un melodrama ni, tampoco, utiliza el suceso terrible que cuenta para generar una atmósfera específica. Fiel al estilo de producciones televisivas y cinematográficas suecas, el verdadero interés de la historia es profundizar en sus personajes. Mucho más, encontrar en ellos los matices para hacer más realista su punto de vista. Para el final de su primer capítulo, algo queda claro. Su premisa es una sola, analizada en múltiples perspectivas, ¿qué haría una familia sometida a la presión de una herida emocional que logra sanar?

La violación, centro de un dilema moral

En los últimos años, la agresión sexual se ha convertido en el controvertido centro de varios argumentos. De la polémica alrededor de La desconocida (2023) de Pablo Maqueda hasta la dura historia de La traición de Huda (2021) de Hany Abu-Assad. La violación se ha convertido en un debate amplio y complicado en la cultura pop actual y en específico, en el mundo del entretenimiento.

Pero Una familia normal, decide contar su historia haciéndola más cercana y comprensible. Para ello, muestra la traumática experiencia desde la perspectiva de la víctima y sus parientes más cercanos. De modo que después de narrar el crimen al que sobrevivió Stella, el argumento explora a sus padres. Adam (Björn Bengtsson), un sacerdote, y Ulrika (Lo Kauppi), una abogada fría y distante. El argumento toma la inteligente decisión de mostrar cómo ambos intenta proteger a su hija. Al menos, evitar un escándalo inmediato que pueda hacer más complicada su recuperación. O eso, es en lo que insiste Ulrika, que de inmediato analiza el escenario legal de una adolescente que no pudo evitar ser agredida.

A partir de ahí, la serie se hace preguntas acerca de la culpa, el silencio y las heridas emocionales y psicológicas que todos llevarán a cuestas. Un giro que permite comprender las decisiones de cada uno, mientras Stella intenta sobreponerse a lo que vivió. La trama, se hace preguntas directas y bien planteadas acerca de la responsabilidad que Adam y Ulrika tuvieron en el sufrimiento posterior de su hija. Pero también, abre otro frente más controvertido al analizar la posibilidad que, debido al silencio y al secreto compartido, ocurra una tragedia mayor.

Un asesinato con varias respuestas

Una interrogante que la trama se formula con urgencia cuando llega a su punto central. Cuatro años después de la violación, Stella es acusada de asesinar a su novio, Christoffer Olsen (Christian Fandango Sundgren). Un crimen que guarda estrecha relación con lo ocurrido en su pasado o eso parece sugerir el relato, que se hace más complicado a medida que se añaden elementos para entender a Stella.

A Nearly Normal Family. (L to R) Christian Fandango as Chris Olsen, Alexandra Tyrefors as Stella. Courtesy of Netflix © 2023

Es entonces, que lo empieza por una narración puntual sobre una violación, se hace, después, en un recorrido entre la culpa y sus rigores. Incluso, una exploración acerca de la cultura que permite — oculta y disimula — el abuso sexual y las consecuencias de circunstancia semejante. Lo que convierte a Una familia normal, en otra de las premisas del servicio de suscripción, ideales para disfrutar de un tirón. Pero a diferencia de otras tantas, esta posee la calidad suficiente para que la inversión de tiempo e interés, valga la pena.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente