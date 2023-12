Durante la generación de la PS4, fue bien sabido que Sony no veía con buenos ojos cualquier mando de terceros. De hecho, durante un tiempo no vimos alternativas al DualShock 4 más allá de las propuestas de marcas reconocidas mundialmente. Pues bien, en Francia determinaron que esta situación no podía quedar en el olvido y han multado al gigante japonés.

La Autorité, el órgano regulador de competencia francés, llegó a la conclusión de que Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Inc. K.K y Sony Interactive Entertainment Francia, todas ellas filiales de Sony Corp., abusaron de su poder en el mercado por bloquear los mandos de PS4 de terceros durante más de cuatro años. La empresa matriz de PlayStation deberá, por lo tanto, pagar una multa de 13,5 millones de euros (14,8 millones dólares).

Es importante mencionar, por otro lado, que la inspección sobre Sony inició después de que Subsonic, un fabricante de accesorios de videojuegos francés, se quejara de los obstáculos impuestos por Sony ante las autoridades.

"A raíz de una indicación de Subsonic, fabricante francés de mandos de videojuegos, la Autorité ha multado a Sony por abusar de su posición dominante en el mercado de suministro de mandos de videojuegos para PlayStation 4 durante más de cuatro años. La Autorité.

Cómo Sony bloqueó mandos de terceros

Según la investigación llevada a cabo por el regulador, Sony recurrió a dos prácticas anticompetitivas para bloquear mandos de PS4 de terceros.

En primer lugar, implementó una serie de medidas técnicas cuyo fin era combatir la piratería de accesorios originales de la PS4. Por medio de software, podían causar la desconexión de mandos de terceros cuando la consola actualizaba su sistema operativo. Si bien el regulador reconoce que esta medida sí tenía como fin combatir la falsificación de productos, también consideran que Sony abusó de su sistema para bloquear mandos sin licencia.

Así mismo, Sony puso en marcha una política poco clara sobre cómo un tercero podía conseguir la autorización para fabricar y comercializar mandos para la PS4. Debido a lo anterior, para Sony fue más fácil excluir a empresas pequeñas de unirse a su programa de licenciamiento. Esto explica por qué, durante muchos años, solo vimos en el mercado mandos de marcas reconocidas. Razer, Scuf y Nacon, por mencionar solo algunos ejemplos.

"Al negarse a comunicar los criterios de acceso al programa de licenciamiento a los fabricantes que los solicitaban, Sony los aplicaba de manera discrecional, aunque el acceso al mismo era la única manera de evitar desconexiones." La Autorité.

Para la Autorité, esas dos prácticas "dañaron significativamente la imagen de marca de los fabricantes terceros afectados, tanto ante los consumidores como ante los distribuidores, frenando su expansión en el mercado y provocando su posible exclusión."

La multa, desde luego, es también una advertencia para Sony en caso de estar haciendo lo mismo con los mandos de terceros para la PlayStation 5, su consola de la actual generación. Habrá que ver si fabricantes de otros países también se apoyan en las autoridades correspondientes para interponer una queja similar a la de Subsonic…

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente