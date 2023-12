Al parecer, tendremos que esperar un poco más antes de ver en acción a Gemini, el próximo modelo de inteligencia artificial de Google que apunta a competir con GPT-4. Según The Information, los de Mountain View han postergado una serie de eventos que tenían programados para esta semana donde la tecnología se lanzaría públicamente.

El citado medio indica que Google planeaba realizar la presentación de Gemini en Washington, Nueva York y California. Sin embargo, la corporación habría optado por retrasarlos hasta enero de 2024 para solucionar algunos inconvenientes técnicos.

Vale mencionar que hasta ahora no se sabía que Google planeaba introducir su IA de última generación esta semana. Lo cual tendría una explicación: los eventos habrían apuntado a mostrar las capacidades y características de Gemini a políticos y legisladores estadounidenses.

Esto no es casual, considerando que a fines de octubre el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para garantizar el "desarrollo y uso seguro y confiable" de la inteligencia artificial. El decreto presidencial obliga a las empresas que desarrollen modelos de IA a que sean más transparentes sobre su funcionamiento, y establece lineamientos de seguridad, como el uso de marcas de agua y métodos similares para identificar el contenido generado de forma sintética.

Google necesitaría más tiempo para trabajar en Gemini

En el caso de Gemini, Google habría optado por dedicarle algunas semanas más de trabajo. Los de Mountain View aspiran a que el nuevo modelo se presente desde su primera versión como una alternativa que iguale o mejore las capacidades de GPT-4. Uno de los puntos claves para lograrlo es el soporte nativo para múltiples idiomas. Y aquí es donde, supuestamente, radica el problema más importante.

Según las fuentes de The Information, Google se topó con que Gemini no procesaría correctamente los comandos ingresados cuando no se los escribe en inglés. Un problema no menor, ciertamente.

Sobre Gemini y sus capacidades, los detalles que ha brindado Google son realmente escasos. La compañía anunció su desarrollo en el evento I/O 2023, a cargo de Google DeepMind, el resultado de la fusión entre Google Brain y DeepMind. Lo único que los californianos han mencionado al respecto es que se trata de un modelo de IA multimodal y de última generación.

La existencia de Gemini es un tanto curiosa, considerando que Google ya cuenta con PaLM 2, que también se anunció en el I/O 2023. De hecho, este modelo es el que potencia a Bard, el chatbot que compite con ChatGPT. Aunque también se lo ha aplicado en otros ámbitos, como ha ocurrido en la medicina a través de Med-PaLM 2.

Se especula que, al igual que con PaLM 2, Google ofrecerá Gemini a los desarrolladores en versiones de distintos tamaños. Eso sí, aún no se sabe cómo planea integrarlo con sus productos o servicios actuales.

Si el lanzamiento de la inteligencia artificial de última generación de Google realmente se ha postergado hasta comienzos del próximo año, habrá que ser pacientes. Con un escrutinio cada vez mayor sobre los métodos de entrenamiento y las salvaguardas que se aplican para evitar la desinformación, la toxicidad y los sesgos, es lógico que los de Mountain View no quieran dejar nada librado al azar con Gemini. Estaremos atentos a las novedades.

