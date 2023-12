Se hizo esperar, pero Facebook Messenger por fin incorpora el cifrado de extremo a extremo (E2EE) de forma predeterminada. Si bien esta capa extra de protección se encuentra disponible en la aplicación desde 2016, hasta ahora su uso era optativo y los usuarios tenían que activarla manualmente.

Afortunadamente, Meta ha logrado sortear los obstáculos que impedían que el cifrado de extremo a extremo estuviera disponible por defecto en Facebook Messenger. Esto significa que, una vez que la actualización impacte sobre los usuarios del mensajero, el contenido de los chats individuales y las llamadas no será visible o accesible por parte de terceros. La única excepción es si un usuario decide reportar un mensaje ante la compañía de Mark Zuckerberg.

¿Por qué Facebook Messenger ha demorado tanto en incluir el cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada? Según los de Menlo Park, esto ha sido así para no dejar cabos sueltos durante la implementación. "Esto ha llevado años lograrlo porque nos hemos tomado nuestro tiempo para hacerlo bien. Nuestros ingenieros, criptógrafos, diseñadores, expertos en políticas y gerentes de productos han trabajado incansablemente para reconstruir las funciones de Messenger desde cero", explicaron.

La introducción de esta nueva capa de seguridad en Facebook Messenger no implicará la desactivación de ciertas características de la app. Los temas y las reacciones personalizadas, por ejemplo, seguirán estando disponibles en los chats y también estarán protegidos.

Meta indica que, si bien el cifrado de extremo a extremo en Messenger es de implementación inmediata, la actualización se está llevando a cabo de forma gradual. Esto significa que la nueva medida de protección tardará algunas semanas en llegar a todos los usuarios de la plataforma.

Según explicaron los de Menlo Park, el cifrado de extremo a extremo de Facebook Messenger se ha desarrollado sobre dos protocolos criptográficos. Por un lado, el Signal Protocol que, de hecho, Meta ya utiliza tanto en las conversaciones privadas de Messenger como en WhatsApp. Por el otro, un nueva tecnología desarrollad por los de Mark Zuckerberg y llamado Labyrinth Protocol.

"La mensajería cifrada de extremo a extremo crea nuevos desafíos importantes con respecto al almacenamiento de datos y el acceso al historial de mensajes entre dispositivos. Labyrinth es un novedoso sistema de almacenamiento, que actualmente se está desarrollando e implementando en Messenger, cuyo objetivo es cumplir este propósito manteniendo un alto nivel de privacidad del contenido de los mensajes. Está diseñado para proteger mensajes contra personas que no son miembros (dispositivos y entidades que no están inscritos en la bandeja de entrada de Labyrinth de un usuario), incluida la prevención de que los mensajes nuevos se puedan descifrar en dispositivos revocados que pueden haber tenido acceso a mensajes anteriores, al mismo tiempo que se logran bajos costes operativos y una alta confiabilidad". Meta, sobre el nuevo protocolo Labyrinth Protocol.

Como bien dijimos al comienzo, el cifrado de extremo a extremo por defecto estará disponible tanto en los chats individuales como en las llamadas de audio y vídeo de Facebook Messenger. ¿Qué sucede con las conversaciones grupales? Estas no quedan desprotegidas, pero todavía no adoptan la tecnología de forma predeterminada.

Esto significa que quienes deseen usar la capa extra de protección en sus grupos de Facebook Messenger, deben activarla manualmente. Todavía no se sabe si esto responde a un impedimento técnico o a cuestiones regulatorias.

Si bien Meta no brinda mayores detalles al respecto, el cifrado de extremo a extremo por defecto podría ser una de las causas de la discontinuación de la integración entre Facebook Messenger y los mensajes de Instagram. Tengamos en cuenta que el E2EE en esta última continúa siendo optativo.

Si bien esta capa extra de seguridad se está volviendo un estándar en las apps de mensajería, no está libre de detractores. Especialmente entre las agencias de seguridad. Después de todo, al encriptar los mensajes de un extremo al otro de la conversación, ni siquiera la policía puede acceder a su contenido. No olvidemos que el FBI y la Interpol han sido los más vocales al reclamar que WhatsApp o Facebook Messenger no incorporen esta tecnología.

Según dichos organismos, el E2EE puede poner en peligro a los menores de edad. "No hay duda de que el cifrado juega un papel importante en la protección de la privacidad, sin embargo, esto debe equilibrarse con la importancia de proteger a los niños en línea", explicaron este año.

