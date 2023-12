A pesar de la enorme expectación que ha causado el nuevo Xiaomi 14 Pro, es posible que su disponibilidad quede limitada al gigante asiático. De acuerdo a la información de Xiaomiui, el mencionado terminal no tendrá un lanzamiento global, al menos de manera oficial. Sin duda, son pésimas noticias para aquellos consumidores que estaban esperando adquirir este dispositivo fuera de China.

El citado medio menciona que han llegado a esa desafortunada conclusión tras analizar el código de una versión preliminar de MIUI. Cabe señalar, eso sí, que el fabricante todavía no se pronuncia al respecto.

¿Podemos tomar este reporte como confiable? Bueno, no es la primera vez que, gracias a MIUI, nos enteramos si un dispositivo de Xiaomi se lanzará —o no— globalmente.

A nivel interno, Xiaomi clasifica las builds de su capa de personalización —o las del sistema operativo HyperOS— de dos maneras: global o china. En el caso del Xiaomi 14 Pro, una versión internacional del software estuvo en fase de pruebas hasta octubre del presente año. Pasado ese tiempo, no hubo ninguna otra actualización del sistema.

Xiaomi, por lo tanto, en algún momento sí tenía planeado lanzar el 14 Pro globalmente. Desconocemos los motivos que los llevaron a cambiar su decisión.

Ahora bien, lo anterior no significa que será imposible adquirirlo en países como España y México. Pero, al no tener una distribución autorizada por parte de la compañía, el Xiaomi 14 Pro no tendrá acceso a garantía y soporte oficial.

De hecho, en este momento ya es posible comprarlo en algunas regiones de Latinoamérica. No obstante, si estabas esperando a verlo en las tiendas de Xiaomi, mejor vete olvidando del tema.

Por sus características, el Xiaomi 14 Pro compite directamente con el iPhone 15 Pro, del que se ha inspirado para adoptar un marco de titanio cepillado. Su precio, evidentemente, es inferior al del terminal de Apple; de ahí lo atractivo que resulta para muchas personas.

El Xiaomi 14 Pro integra el Snapdragon 8 Gen 3, el último chip de gama alta firmado por Qualcomm. Su pantalla es de 6,73 pulgadas con tecnología C8 LTPO, mientras que la resolución es de 3200 x 1440 píxeles con una densidad de 522 PPI. La tasa de refresco, por su parte, es de hasta 120 Hz.

Uno de los mayores fuertes del Xiaomi 14 Pro es su apartado fotográfico. En la parte trasera presume un cámara desarrollada junto a Leica y compuesta por tres sensores: principal (50 MP) + ultra gran angular (50 MP) + teleobjetivo (50 MP).

En cuanto a la batería, tiene una nada despreciable capacidad de 4.880 mAh con soporte para carga rápida cableada de 120 W e inalámbrica de 50 W.

El Xiaomi 14 Pro tiene un precio de partida de 4.999 yuanes (versióm de 12 GB + 256 GB), que son aproximadamente 683 dólares o 661 euros. Una pena que en occidente no podamos adquirirlo por la vía oficial…

