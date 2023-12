Si los reportes que han surgido recientemente son correctos, el Apple Watch Series 10 será la mayor renovación del wearable en muchos años. No solo en cuanto a funciones, sino también en diseño. Sin embargo, es posible que ese cambio de look venga acompañado de una mala noticia: las correas disponibles en la actualidad no serían compatibles con la siguiente generación del reloj.

De acuerdo a @KosutamiSan, quien en el pasado ha demostrado tener información confiable sobre las próximas novedades en la línea de accesorios de Apple, los de Cupertino están trabajando en un rediseño del mecanismo que permite sujetar las correas al dispositivo. Por tal motivo, perdería la compatibilidad con las de generaciones previas.

"Los conectores de próxima generación del Apple Watch han sido completamente rediseñados. Si tienes bandas antiguas, mejor véndelas. Es 100% correcto."

Hasta cierto punto, este reporte no debería sorprendernos. Durante agosto, Mark Gurman, periodista de Bloomberg y una de las fuentes más confiables sobre futuros productos de Apple, reveló que el también conocido como Apple Watch X estrenará un nuevo diseño. Eso impactaría, también, el sistema de sujeción de las correas.

Una de las opciones que se han explorado es un mecanismo magnético. Este, además de hacer más fácil colocar o retirar una correa, ocuparía mucho menos espacio. Lo anterior ayudaría a que el Apple Watch Series 10 tenga un diseño más estilizado y, desde luego, habría más lugar para los componentes internos. Los liderados por Tim Cook podrían, por ejemplo, integrar una batería de mayor tamaño.

"Personas involucradas en el desarrollo de los nuevos Apple Watch dicen que el sistema ocupa una menor cantidad de espacio que podría llenarse con una batería más grande u otros componentes." Mark Gurman.

El problema, claro, es que todas estas novedades dejarán en el olvido a las correas ya existentes. Si esto se hace realidad, habrá un descontento generalizado.

Una de las múltiples ventajas del Apple Watch es, precisamente, la compatibilidad con correas antiguas. Muchas personas han cambiado la generación de su reloj, pero conservando las correas para ampliar su colección. Con un Apple Watch Series 10 rediseñado, habrá que iniciar esa colección desde cero…

Más allá del nuevo look, el Apple Watch Watch 10 igualmente presumirá dos funciones ampliamente esperadas. La primera es el medidor de presión arterial, en el cual Apple trabaja desde hace años. No ha sido fácil desarrollarlo, eso sí, ya que implica integrar un mecanismo bastante complejo en un dispositivo muy pequeño. Parece, entonces, que Apple logró superar esos obstáculos. Por otro lado, tenemos el detector de apnea del sueño, un trastorno en el que la respiración se interrumpe.

Si Apple sigue la misma hoja de ruta de años anteriores, el Apple Watch Series 10 será presentado durante septiembre de 2024. Marcará un momento importante en la historia del reloj inteligente, pues, como ya se mencionó, las novedades introducidas en años recientes no han convencido a muchos de actualizar su dispositivo. Eso podría cambiar el próximo año con un modelo, al fin, rediseñado…

