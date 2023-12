Quizá estés barajando la posibilidad de hacerte con un servicio de VPN. Bien porque vas a viajar al extranjero, vas a usar conexiones WiFi en lugares públicos o simplemente para acceder al contenido de música o películas de un servicio de streaming en otro país. Si has llegado hasta el momento de cuestionarte que necesitas una VPN, seguramente también estés dudando entre contratar una VPN gratis o una VPN de pago.

Antes de tomar la decisión y lanzarte de primeras a un servicio gratuito, tienes que tener en cuenta una serie de aspectos para que, lo que te ahorres por un lado, no lo tengas que pagar después por otro.

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que debes acudir siempre a un proveedor de confianza, que te dé la mayor de las garantías independientemente del precio. Si miramos un poco la situación del mercado, basta para comprobar que NordVPN es una de las que mejores valoraciones tiene y con mayor número de usuarios.

A continuación te explicamos cómo funcionan tanto las VPN gratuitas como las de pago.

Principales características de las VPN gratis

Como su nombre indica, las VPN que son gratis no cobran ningún tipo de suscripción. Las más habituales son las mensuales y anuales y, en este caso, no tienen coste alguno. Sin embargo, eso no significa que el proveedor no obtenga nada de ti. Al darte de alta en el servicio, obtiene toda tu información que a su vez vende a otras empresas para que hagan un uso comercial. Dicho de otro modo: tu privacidad está en juego.

En segundo lugar, tienes que saber que este tipo de proveedores gratuitos también tienen serios problemas con la seguridad por lo que tú y toda la información que estés compartiendo, queda al descubierto para hackers. En el caso de NordVPN, por ejemplo, cuenta con un servicio que se actualiza constantemente con parches que garantizan la seguridad entre los usuarios en todo momento.

Otro inconveniente es que estás sujeto a la publicidad, de la mano de numerosos (y casi siempre molestos) anuncios. En cuanto al disfrute del servicio, las suscripciones gratuitas también pueden limitar el uso de los datos para “empujar” al usuario a darse de alta en el servicio de pago si quiere disfrutar al máximo.

VPNs de pago: cómo funcionan y por qué merece la pena pagar la cuota

Quizá para la persona que hace un uso ocasional de su ordenador fuera de casa, un servicio de pago de VPN no le resulta rentable frente a uno gratis, pero a continuación veremos cómo para el que usa su ordenador bastante tiempo, conectado a Internet, merece completamente la pena pagar la cuota de NordVPN.

Para empezar, el cobrar por un servicio hace que tengan la financiación necesaria para seguir invirtiendo en mejorar el servicio, lo que repercute de manera directa en un mayor disfrute por parte del usuario.

En el caso concreto de NordVPN, utiliza una gran red de servidores que garantizan en todo momento la mayor velocidad de conexión. Es más, si durante la navegación se corta la conexión por cualquier motivo, el salto a otro que mejor funcione se hace de manera automática.

Por último, utiliza una completa y amplia red de algoritmos de encriptación que garantizan que los datos sean privados en todo el momento evitando que caigan en manos de terceros.

Ahora sí, ¿qué VPN contrato?

Si aceptas nuestra opinión, te recomendamos que eches un vistazo a la web de NordVPN, empresa que forma parte de Nord Security y que convive con otros productos como NordPass (para gestionar las contraseñas), NordLocker (para el cifrado y almacenamiento de archivos), NordLayer y NordPass B2b (VPN destinado a empresas) y NordWL (un kit de herramientas para crear productos relacionados con VPN).

NordVPN es una de las empresas de VPN que más hace por la seguridad. Por ejemplo, gracias a CyberSec consigue proteger contra amenazas como una potente herramienta antimalware, analizando los archivos que se descargan en busca de malware y bloqueándolos antes de que infecten tu dispositivo.

En cuanto a uso, NordVPN cuenta con un protocolo propio llamado NordLynx, que permite a los usuarios disfrutar de las velocidades de WireGuard, sin el compromiso de los riesgos de privacidad.

Cuenta con más de 5.500 servidores en 60 países en todo el mundo por lo que siempre hay servidores rápidos entre los que elegir. Además, incorpora un Kill Switch que bloquea automáticamente el acceso a internet si la conexión entre el usuario y el servidor VPN se cae. Si utilizamos su aplicación, NordVPN elige automáticamente el servidor más rápido en el país seleccionado.

Por último, si tienes algún inconveniente o duda durante la utilización, puedes acudir a su servicio de atención al cliente, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Para terminar, toca hablar del precio. Que NordVPN sea de pago no significa que sea un pago muy elevado, incluso prohibitivo. De hecho, en su web podrás encontrar interesantes ofertas para hacerte con un servicio muy bueno. Por una cantidad ridícula puedes navegar por Internet en cualquier situación en la que tu red doméstica no sea útil, sobre todo en términos de seguridad.

