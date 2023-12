Esta semana, Adobe canceló la compra de Figma, poco más de un año después de anunciarla. La creciente presión de los reguladores, especialmente en el Reino Unido y la Unión Europea, fue crucial para esa decisión. No obstante, ambas empresas optaron inicialmente por no ofrecer detalles más profundos al respecto.

Ahora, Dana Rao, jefe legal de Adobe, ha brindado datos más específicos sobre cómo fue el camino que les llevó a tirar la toalla y abortar la operación valuada en 20.000 millones de dólares. En diálogo con The Verge, el ejecutivo ratificó que están en desacuerdo con la Comisión Europea y la Autoridad de Competencia y Mercados británica (CMA), que consideraron que la adquisición podría ser anticompetitiva.

No obstante, reconoció que el terreno en el que habían ingresado las investigaciones de los reguladores estaba lejos de ser óptimo. Así, consideraron que lo mejor era pisar el freno antes de que el escrutinio escalara a otro nivel. "Como negocios, nos juntamos con Figma y dijimos: 'Viendo el camino que tenemos por delante, y el momento y el tenor de las conversaciones que estamos manteniendo, este probablemente sea un buen momento para detenernos'", expresó.

Rao explicó que Adobe tenía argumentos económicos sólidos para demostrar que la compra de Figma no perseguía un objetivo que resultara perjudicial para la competencia. No obstante, no fueron suficientes para los reguladores del Reino Unido y la Unión Europea. "[Los reguladores] han estado muy enfocados en las nuevas doctrinas de las leyes antimonopolio que indican que la competencia futura es una parte crítica del análisis antimonopolio", explicó.

El directivo explicó que la gran preocupación de la CMA y la Comisión Europea era que, eventualmente, Adobe regresara al segmento del software de diseño de productos, aunque ellos intentaran demostrar que esa no era su intención. Como así también que se generara una superposición entre los clientes de Figma y de la suite de software de Adobe.

Adobe defendía la compra de Figma argumentando que Adobe XD había fracasado

Uno de los puntos más interesantes de los comentarios de Dana Rao es que calificó a Adobe XD como un fracaso. Es por ello que la compañía se consideraba fuera del segmento del software de diseño de productos al iniciar la compra de Figma. De hecho, el jefe legal de Adobe dijo estar convencido de que Adobe XD ya no existía.

"Teníamos una herramienta de diseño de productos llamada Adobe XD que habíamos iniciado unos 5 o 7 años atrás. Ciertamente, éramos conscientes de ello. Figma era el líder de ese espacio, y nosotros habíamos intentado y fracasado con nuestro software. En realidad, al nivel del equipo ejecutivo, yo ni siquiera sabía que [Adobe XD] todavía seguía vivo", indicó.

Pese a su convicción de que comprar Figma no disminuiría la innovación ni afectaría la competencia, Adobe optó por echar todo por la borda. Ambas empresas se habrían convencido de que la postura inflexible de los reguladores demoraría demasiado la posible aprobación de la compra. Y que una batalla legal contra la Comisión Europea, la CMA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos terminaría generando abultados gastos en el frente legal.

Salirse del negocio le ha salido relativamente barato a Adobe. La empresa solo tendrá que pagar 1.000 millones de dólares a Figma por no completar el trato. Una cifra que representa apenas un 5 % de lo que hubiera gastado para asumir el control de la compañía.

