El final de la segunda temporada de Loki no solo cerró una etapa más para el personaje nórdico. También, a la carrera de Tom Hiddleston en el Universo Cinematográfico de Marvel. Durante el fin de semana, de hecho, dio a entender que finalmente se había despedido de su antihéroe. No obstante, el actor ha vuelto a hablar del tema, esta vez para matizar su declaración anterior.

En una entrevista con ComicBook, Tom Hiddleston reconoció que, si bien en este momento no tiene otra aparición confirmada en el Universo Cinematográfico de Marvel, no se ha despedido definitivamente de su personaje. Es decir, si las circunstancias se acomodan más adelante, podría volver.

Seré completamente honesto con ustedes. Al menos dos veces en mi vida me he despedido. Le escribí a Kevin Feige, Louis de Esposito y Victoria Alonso y les dije: 'Muchas gracias. Ha sido el papel de mi vida', y ellos me han dicho: 'Ven a vernos cuando quieras. Siempre serás parte de la familia. Siempre estamos aquí. Nos has dado mucho y hemos compartido lágrimas'. Así que en este momento creo que sería imprudente ser concluyente al respecto", comentó Tom Hiddleston con relación a su futuro como Loki.

Con esta declaración, el actor deja abierta la puerta para volver a participar en el Universo Cinematográfico de Marvel. Queda claro, por otro lado, que los directivos de Marvel Studios le tienen mucho cariño y les encantaría trabajar nuevamente con él. No hay duda de que Tom Hiddleston y Loki han dejado huella. Es de los personajes cuyo desarrollo narrativo ha mantenido un estándar de calidad alto dentro del UCM.

Ciertamente, la entrevista con el citado medio disipa las dudas sembradas con anterioridad. Días atrás, durante el The Tonight Show with Jimmy Fallon, dejó entrever una despedida: "Se ha cerrado el círculo. Es la conclusión de la segunda temporada. También es la conclusión de las temporadas uno y dos. Y también es la conclusión de seis películas, 12 episodios y 14 años de mi vida. Tenía 29 años cuando me eligieron y ahora tengo 42. Ha sido un largo viaje".

De momento, eso sí, es demasiado pronto para especular en qué momento volveremos a ver a Tom Hiddleston en los pies de Loki. El nuevo rol que ocupa en el Universo Cinematográfico de Marvel, aunado al fenómeno del Multiverso, facilita su retorno en cualquier momento. Sin embargo, es posible que los liderados por Kevin Feige prefieran darle un descanso prolongado.

¿Podrá el UCM sobresalir pese a la ausencia de Tom Hiddleston y Loki? Sinceramente, luce complicado. Sobre todo, porque sigue sin aparecer un héroe o villano que sea capaz de sostener la franquicia entera en sus espaldas…

