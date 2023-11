Un televisor de 98 pulgadas es la gran aspiración de muchas personas. Sin embargo, al ser el modelo más grande, también hace que el precio sea el más alto. Si durante el año no ha entrado en tu presupuesto la compra de un televisor de 98 pulgadas, ahora TCL nos lo pone más fácil que nunca, con una oferta en este Black Friday para su modelo 98P745 por 1.999 euros en Media Markt. También encontraremos descuentos en modelos C805 de más del 30%

Para este Black Friday de 2023, TCL ha elegido un eslogan que deja bien claras sus intenciones: “Piensa a lo grande”. De este modo, no sólo tenemos la posibilidad de conseguir un televisor de 98 pulgadas al mejor precio, sino también otros formatos “más pequeños” de 55 y 65 pulgadas.

TCL 98P745, la mejor calidad de imagen en el mayor tamaño posible

Un tamaño de 98 pulgadas sin una calidad de imagen acorde, no tiene sentido. Por eso, el modelo P75 monta un panel MiniLED con el que disfrutar de imágenes increíblemente nítidas gracias a su tecnología Direct LED y Wide Color Gamut (WCG). También es compatible con todas las variedades HDR como HDR10, HDR HLG, HDR10+y HDR, al que se suma Dolby Vision y Dolby Vision IQ.

Si te gusta jugar con tu videoconsola conectada directamente a tu televisor, tienes que saber que TCL ha puesto especial hincapié en este apartado, incluyendo el modo Game Master Pro 2.0 y un tasa de refresco de 144Hz que puede llegar a los 240Hz gracias a Game Accelerator.

El modelo TCL P745 de 98 pulgadas tiene un descuento del 20% pasando de costar 2.499 euros a 1.999. 500 euros de descuento. Está disponible tanto en la web de MediaMarkt como de Mi Electro.

TCL 65C805 y TCL 55C805: dos formatos para los que buscan algo más pequeño pero sin renunciar a la mejor calidad de imagen

OK, 98 pulgadas es demasiado y quizá no tengas espacio para colgar algo tan grande en tu salón. Sin embargo, no quieres renunciar a un buen panel y a una experiencia visual de primer nivel. ¿Qué puedes hacer? En ese caso lo que te interesa son dos de los modelos del televisor TCL C805, disponible en varios tamaños y con un descuento superior al 30%.

Aunque hay modelos de muchos tamaños (50, 55, 65, 75,85 y 98 pulgadas), son los modelos de 55 y 65 los que tienen la mejor oferta. Todos los modelos están equipados con un panel Mini Led y tecnología QLED, estos televisores destacan por su brillo (de entre 1.300 y 1.600 nits), repartido de manera uniforme por todo el panel. Al igual que el modelo anterior, incluye modos específicos para los gamers, como los 144 HZ ampliables a 240 Hz, un equipo de sonido premium firmado por la prestigiosa Onkyo y tecnología de audio como Dolby Atmos y DTS:X.

Las ofertas que aplican al modelo de 55 y 65 pulgadas están disponibles en Carrefour. En concreto, el modelo de 55 pulgadas tiene un descuento del 37%, pasando de los 955 euros del precio oficial a los 599 euros. El modelo de 65 pulgadas, por su parte, tiene un descuento del 36% pasando del precio oficial de 1.099 euros a 699 euros.

Pocas marcas están haciendo más por llevar la mejor tecnología de imagen a todas las personas que TCL. Si a los precios bastante atractivos que suele tener le añadimos ofertas como las de este Black Friday, estamos ante el mejor momento del año para comprar el mejor televisor posible.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente