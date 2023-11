Taraja Ramsess, uno de los dobles de riesgo más reconocidos de Hollywood, y de parte del Universo Cinematográfico de Marvel, ha muerto en un trágico accidente de tráfico mientras viajaba con su familia, cerca de 23:00 horas, a la salida de una autopista en Atlanta, Estados Unidos.

El actor perdió la vida al chocar su coche con un camión con remolque. Su familia también iba con él en el coche al momento en el accidente, incluyendo sus tres hijos, Sundari Ramsess (13 años), Kisasi Ramsess (10 años) y Fugibo Ramsess, recién nacida. Solo las dos menores, que viajaban en el vehículo en momento del accidente, lograron sobrevivir. Una de ellas continúa hospitalizada y en recuperación de heridas leves, pero el pequeño de 10 años acabó falleciendo el pasado 4 de noviembre. Según TMZ, las causas del incidente son investigadas.

Amigos y colegas del actor y su familia se han unido en esta tragedia y han puesto en marcha una recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe, para ayudar con los gastos de los funerales, así como con las cuentas médicas.

Taraja Ramsess participó en las grandes producciones de Marvel

Ramsess fue uno de los actores de riesgo más reconocidos de muchas de las grandes superproducciones de Hollywood, incluyendo algunas de las más taquilleras de la historia. Durante su carrera recibió 94 reconocimientos por su trabajo a lo largo de producciones de Marvel, incluyendo participaciones en muchas series de televisión y en películas muy reconocidas.

La lista, incluyendo alguna de las más importantes de los últimos años, como Los juegos del hambre: En llamas, The Suicide Squad o CREED, o de grandes producciones de Marvel, incluyendo, Black Panther, Avengers: End Game y Avengers: Infinity War, entre otras. También estuvo en el departamento de arte de de The Walking Dead y la serie The Vampire Diaries.

La cineasta Ava DuVernsay y su productora ARRAY emitieron la siguiente declaración con respecto a la muerte de Taraja Ramsess:

“Taraja. Real. Esa es la palabra que me viene a la mente cuando pienso en él. Caminó como un rey. Y para mí, siempre actuó como tal. Era parte de nuestra familia de equipo en ARRAY. Nos dejó anoche para siempre de una manera que hace que los corazones de todos los que lo conocieron se rompan en un millón de pedazos. Taraja. Hablaríamos del arte y su familia. Dios mío, ¿amaba a sus hijos? Un amor feliz y entero. Hermoso para la vista. También le encantaba hacer películas y televisión. Ocupó numerosos cargos a lo largo de los años. Sumergiéndose en todos los aspectos del oficio. Recuerdo un día en el set que no teníamos suficientes actores negros para una escena clave. Tuve que reclutar miembros de mi equipo para estar frente a la cámara. Taraja fue la primera en decir que sí. Sí, haré mi verdadero trabajo y luego saltaré a esta escena salvaje interpretando a un tipo duro con un arma para ti. A partir de ahí, todos los demás también dijeron que sí. Él era ese tipo de persona. Un líder. Una luz. Taraja. Su nombre es como la música. Seguiremos cantándola. Bendice su alma. Bendita su memoria. Bendice a sus seres queridos y a los muchos camaradas que deja aquí en su viaje”.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente