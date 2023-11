La nave espacial Lucy de la NASA visitó esta semana un pequeño asteroide que guardaba una sorpresa para el grupo de científicos. Resulta que el asteroide Dinkinesh —«eres maravilloso» en el idioma amárico de Etiopía— no está solo: junto a él orbita una pequeña luna.

El hallazgo ocurrió el miércoles, cuando la nave pasó cerca de Dinkinesh, que está a unos 480 millones de kilómetros de la Tierra. Este cuerpo rocoso se encuentra en el principal cinturón de asteroides más allá de Marte.

La nave Lucy alcanzó a tomar una fotografía del asteroide y su mini luna cuando se encontraba a unos 435 kilómetros de distancia. Lucy, lanzada en 2021, es la primera misión espacial que explora una población diversa de pequeños asteroides conocidos como asteroides troyanos de Júpiter. Estos pedazos de nuestro sistema solar primitivo están atrapados en órbitas estables asociadas, aunque no cercanas, a Júpiter.

La nave espacial se acercó a Dinkinesh en una prueba de vuelo, que les permitió evaluar el sistema que le permite a Lucy rastrear de forma autónoma un asteroide mientras va a 10.000 metros por hora. Un testeo que sirvió de antesala al futuro encuentro de los asteroides más grandes y misteriosos de la órbita de Júpiter.

La imagen muestra la “salida de la mini luna” detrás del asteroide Dinkinesh. Credit: NASA

¿Cómo es la pequeña luna del asteroide Dinkinesh?

La nave espacial confirmó, en datos e imágenes enviados a la Tierra, que Dinkinesh tiene apenas 790 metros de ancho. La mini luna que gira muy cerca del asteroide tiene solo 220 metros. «Dinkinesh realmente hizo honor a su nombre, esto es maravilloso», dijo en un comunicado Hal Levison, científico principal del Southwest Research Institute.

Ya los investigadores de la NASA lo sospechaban. En las semanas previas al encuentro, el equipo de Lucy se había preguntado si Dinkinesh podría ser un sistema binario. Los instrumentos de la nave captaron que el brillo del asteroide cambiaba con el tiempo. Las primeras imágenes del encuentro despejaron todas las dudas: es, en efecto, un binario cercano.

El tamaño de Lucy en comparación con el de una persona.

La nave alcanzará el primero de los llamados asteroides troyanos recién en 2027. El objetivo de la misión es estudiarlos durante al menos seis años. «Cuando Lucy fue seleccionada originalmente para volar, planeamos volar sobre siete asteroides. Con la incorporación de Dinkinesh, dos lunas troyanas y ahora este satélite, lo hemos elevado a 11», agregó Levison.

La misión Lucy lleva el nombre de un esqueleto fosilizado de un antepasado humano, que recibió su nombre de la canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy también pasará cerca de la Tierra tres veces para recibir el impulso de su gravedad. Esto la convertirá en la primera nave espacial en regresar a las proximidades del planeta desde el sistema solar exterior.

