¿Tienes un móvil Android de hace unos años y usas Google Calendar? Tal vez es hora de cambiar de teléfono, o de aplicación de calendario, porque la compañía va a dejar de ofrecer soporte en algunos móviles en las próximas semanas, tal y como ha descubierto el portal TheSpAndroid. Esto significa, por tanto, que la app va a dejar de funcionar en algunos modelos.

El citado blog ha descubierto, a través del código fuente de la aplicación de calendario de Google, que la compañía pretende enviar un mensaje alertando de que la versión de Android del dispositivo ya no soporta la app, y que es necesario actualizar el sistema operativo para seguir haciendo uso de Google Calendar.

El mensaje, en concreto, dice lo siguiente: “Tu versión actual de Android ya no está soportada. Por favor, actualiza tu sistema operativo para seguir usando Google Calendar”. Se enviará, además, a todos aquellos usuarios que utilicen la app en un móvil con una versión de Android 7.0 o inferior, puesto a que la nueva actualización de la app —con número de versión 2023.46.0-581792699-release—, solo soportará móviles con Android 8.0 Oreo o versiones posteriores.

¿Por qué Google Calendar deja de funcionar en móvil Android antiguos?

A diferencia de otras aplicaciones que también ponen fin al soporte en versiones antiguas, pero que permiten a los usuarios seguir utilizándola, parece que Google restringirá por completo el acceso a Google Calendar. El mensaje alertando de que la versión de Android ya no es compatible, de hecho, ocupará toda la pantalla. Por tanto, no hay forma de descartarlo, tal y como muestra una captura de pantalla obtenida por TheSpAndroid.

Ahora bien, ¿por qué Google ha decidido eliminar el soporte a Google Calendar en versiones de Android más antiguas? No está claro el motivo, puesto a que la compañía no se ha pronunciado al respecto. No obstante, es común que los desarrolladores dejen de dar soporte en versiones que prácticamente están obsoletas. Principalmente, por el escaso número de usuarios que la utilizan. Android 7.0 Nougat, por ejemplo, es una versión lanzada en 2016, y apenas hay dispositivos activos con ella.

En cualquier caso, y si tienes un móvil Android con una versión inferior a Android 7.0 y no puedes actualizar, no te queda más remedio que cambiar de dispositivo o, si lo prefieres, utilizar otra aplicación de calendario. También puedes optar por utilizar Google Calendar desde la web, aunque con funciones limitadas.

