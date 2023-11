Hace unas semanas, se hizo viral un video en el que el director John Waters respondía a las preguntas de un fanático acerca de cómo hacer mejor cine. Una de sus recomendaciones, fue la de participar en la industria cinematográfica como audiencia. En otras palabras, disfrutar de la experiencia total de conocer los cambios y evoluciones de Hollywood y otros mercados a través de las épocas. También, la forma en que las cintas influyen en la cultura popular e incluso, en las transformaciones sociales.

Algo que, hasta hace unas décadas, era una labor complicada que obligaba a los amantes del séptimo arte a buscar copias físicas de los grandes clásicos más conocidos. Una labor en ocasiones infructuosa, que implicaba grabaciones de mala calidad o de muy alto costo. No obstante, las plataformas streaming han brindado una solución al problema. Sus catálogos no solo son fuente inestimable de recursos audiovisuales. A la vez, colecciones de títulos que, de otra forma, no estarían al alcance de buena parte del público.

El mejor cine clásico de Prime Video

Te dejamos cinco clásicos del siglo XX que puedes ver ahora mismo en Prime Video. De un legendario personaje a los primeros pasos de uno de los directores más admirados del género de suspense. La selección es un repaso a lo mejor del cine y en especial, a varios de sus momentos estelares. Un disfrute para los que desean investigar y explorar en el ámbito cinematográfico desde sus inicios.

Tiempos modernos

La comedia satírica dirigida, escrita y protagonizada por Charles Chaplin, es una de las joyas que puedes encontrar en Prime Video. Fue estrenada en 1936 y se considera una de las obras maestras del cine mudo. Como otras tantas cintas del artista, la trama centra en el personaje de Charlot, interpretado el mismo Chaplin.

En esta ocasión, se trata de un trabajador de una fábrica que lucha por sobrevivir en una sociedad industrializada y deshumanizada. Eso, durante la Gran Depresión. A pesar de su aparente sencillez, el argumento borda temas como la automatización, la explotación laboral, la alienación y las dificultades de la vida por la época.

A lo largo del metraje, el comediante utiliza su característico estilo de humor físico para retratar, de manera satírica, las situaciones absurdas y opresivas a las que se enfrenta el personaje. Desde ser arrastrado por las maquinarias de la fábrica hasta trabajar como conejillo de indias en una demostración de una máquina alimentadora. Charlot se enfrenta a un mundo violento que la película crítica con gracia e inteligencia.

39 escalones

Estrenado en 1935, este largometraje de suspenso y espionaje es uno de los primeros dirigidos por Alfred Hitchcock. Adaptación de la novela homónima de John Buchan, es uno de los primeros éxitos internacionales del director y una de las obras clave de su filmografía temprana.

La narración se centra en Richard Hannay (Robert Donat), un hombre corriente que se ve envuelto en una intriga de espionaje. Eso, después de que la misteriosa Annabella Smith (Lucie Mannheim) lo acuse falsamente de asesinato. Hannay huye de la policía y se embarca en una peligrosa búsqueda para desentrañar una conspiración relacionada con la desaparición de un científico. A la vez, la participación de una organización secreta conocida como Los 39 escalones.

El largometraje muestra ya el estilo visual y narrativo característico de Hitchcock. Con elementos como la persecución, el suspense, el uso de identidades falsas y la tensión psicológica, es una combinación de sus obsesiones favoritas. Muchas de las cuales, conservaría a lo largo de su carrera.

King Kong en Prime Video

La película, que dio origen al fenómeno actual, se estrenó en 1933 y fue dirigida por Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack. Es considerada como una de las más influyentes y emblemáticas en la historia del cine. Mucho más, cuando varias de sus escenas, se consideran icónicas, además de pioneras en el empleo de efectos especiales y de escala.

Al igual que varias sus versiones posteriores, la trama se centra en Carl Denham (Robert Armstrong). Se trata de un explorador que viaja a una isla remota en busca de una mítica criatura gigante. Allí, descubre a King Kong, un gorila prehistórico que se enamora de una joven actriz llamada Ann Darrow (Fay Wray). La criatura es capturada y llevada a Nueva York como una atracción de circo, pero escapa y desata el caos en la ciudad.

Conocida por su innovación en la creación y animación del personaje de King Kong, se convirtió rápidamente en un espectáculo representativo de la evolución de Hollywood. La combinación de técnicas de animación en stop motion y la integración de imágenes crearon la ilusión de que el gorila era real en la pantalla. Además, se destacó por sus impresionantes secuencias de acción, incluyendo el icónico enfrentamiento de King Kong con aviones en la cima del Empire State Building.

Robin de los bosques

La que es el modelo a seguir de buena parte de las películas de acción y romance estrenadas después, llegó a la pantalla grande 1938. Dirigida por Michael Curtiz y William Keighley, está basada en la leyenda de Robin Hood, el famoso arquero y bandido que robaba a los ricos en beneficio de los pobres.

De la misma forma que la vasta mitología inglesa sobre el personaje, el argumento sigue las hazañas del noble sajón Robin de Locksley (Errol Flynn). Este se convierte en un proscrito después de que el Príncipe Juan usurpa el trono y ejerce una tiranía sobre el pueblo. Robin se refugia en el Bosque de Sherwood y forma una banda de forajidos que luchan contra la injusticia y la opresión. Con la ayuda de su amada Marian (Olivia de Havilland) desafía al Príncipe Juan y lucha por restaurar al rey legítimo al trono.

Con un elenco lleno de estrellas, se hizo famosa por el encanto y carisma de Errol Flynn, que captura el espíritu valiente y noble del personaje. Asimismo, su química con Olivia de Havilland despertó escándalos e hizo aún más popular la cinta.

Jezebel

Dirigida por William Wyler y protagonizada por Bette Davis, la película de 1938 es un clásico que, además, presentó a su joven estrella femenina al mundo. La trama está ambientada en Nueva Orleans en la década de 1850. Lo que permite concentrarse en el personaje de Julie Marsden (Bette Davis), una joven obstinada y de espíritu libre.

La trama de se desarrolla en el contexto de la sociedad sureña prebélica y aborda temas como la tradición, el honor y la rebelión contra las normas sociales establecidas. Julie desafía las convenciones de la sociedad al rechazar una propuesta de matrimonio del hombre que ama, Pres Dillard (Henry Fonda). Solo para luego se involucra en un comportamiento escandaloso para llamar su atención.

Con un toque moderno que todavía sorprende, la cinta explora el conflicto entre el deseo personal y las expectativas sociales. Al mismo tiempo, cómo las elecciones, su personaje principal tienen consecuencias tanto para ella como para los que la rodean. A medida que se desarrolla la trama, Julie debe enfrentar las repercusiones de sus acciones y aprender importantes lecciones sobre el amor y la responsabilidad. Un clásico que permitió un nuevo género de actrices que interpretaban mujeres poderosas que hizo historia.

