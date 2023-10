La presentación de la nueva línea Xiaomi 14 estaría a la vuelta de la esquina. La marca china apostaría este año a una renovación no tan radical de sus buques insignia, lo cual no significa que no existan novedades importantes para mencionar. De hecho, en los últimos días se ha conocido la supuesta tabla de especificaciones del modelo estándar, y se ve realmente interesante.

Eso sí, todavía no hay demasiadas novedades en torno al Xiaomi 14 Pro. No obstante, por lo que se aprecia hasta el momento, el fabricante apostará por fortalecer el lenguaje de diseño que ya vimos en 2022 en los Xiaomi 13 y 13 Pro. El cambio más notorio se apreciaría en el módulo de cámaras traseras que, si bien seguirá siendo cuadrado, cambiará la disposición de los sensores y el flash.

El Xiaomi 14 también llegaría con un lógico empuje en materia de rendimiento, gracias a la adopción del nuevo procesador Snapdragon 8 Gen 3, de Qualcomm. Según una imagen promocional recientemente filtrada en China, la performance de la CPU sería un 23 % mayor al del modelo anterior —que utilizaba el Gen 2—, mientras que la de la GPU se incrementaría en un 35 %. Así mismo, los consumos de energía se reducirían en un 30 y 37 por ciento, respectivamente.

Otras novedades que traería el Xiaomi 14 bajo el capó se vincularían con las opciones de RAM y almacenamiento. A diferencia de los 13 y 13 Pro, que se ofrecían con 8 y 12 GB de memoria, los nuevos modelos llegarían con 12 y 16 GB. Mientras que en cuanto al espacio interno, desaparecería la opción de 128 GB, pero se añadiría una variante con 1 TB. Las alternativas con 256 y 512 GB continuarían disponibles, por supuesto.

El Xiaomi 14 daría un importante salto en sus cámaras

El cambio en las cámaras traseras del Xiaomi 14 no se limitaría a una cuestión estética. Si las especificaciones filtradas están en lo cierto, el modelo estándar incorporaría un sensor principal OV50H de 50 megapíxeles, acompañado por un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo también de 50 megapíxeles. Si se confirma, significaría un salto notorio en comparación con el Xiaomi 13, cuya configuración era de 50 + 12 + 10 MP.

Del mismo modo, implicaría que esta versión heredaría una versión idéntica —o muy similar, cuanto menos— a la cámara del Xiaomi 13 Pro. Con este punto en consideración, por ahora no hay novedades sobre cuál sería la elección de cámaras traseras para el Xiaomi 14 Pro. Lo que sí continuaría sería la colaboración con Leica que se introdujo en los modelos 12S y 12S Pro.

En cuanto a la batería, el Xiaomi 14 recibiría un pequeño empujón en comparación con su predecesor. Sería de 4.600 mAh, con soporte para carga rápida cableada de 90 vatios. La carga inalámbrica se mantendría en 50 W, mientras que la carga inalámbrica inversa continuaría siendo de 10 W. Además, la marca china implementaría algún tipo de solución de refrigeración líquida.

En el frente del Xiaomi 14 nos encontraríamos con una pantalla C8 OLED de 6,44 pulgadas. Esto implicaría un leve incremento en el tamaño, en comparación con el panel de 6,36 pulgadas del Xiaomi 13. Los rumores hablan de resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz, soporte para Dolby Vision y HDR10+, y brillo máximo de 2.800 nits.

Todavía no hay menciones al peso y las dimensiones de los próximos buques insignia de Xiaomi. En cuanto a software, podemos dar por hecho que los Xiaomi 14 y 14 Pro serán los primeros en adoptar el nuevo HyperOS, que reemplazará a MIUI.

Las principales características del Xiaomi 14

En resumen, y con la información disponible hasta ahora, así quedaría la tabla de especificaciones de la versión estándar del Xiaomi 14. Estaremos atentos a las novedades sobre el modelo Pro.

Pantalla Panel C8 OLED de 6,44 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 2.800 nits y soporte para Dolby Vision y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Memoria RAM 12 o 16 GB LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB, 512 GB o 1 TB (UFS 4.0). Cámaras traseras Sensor principal OV50H de 50 megapíxeles.

Sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles.

Teleobjetivo de 50 megapíxeles.

Todos desarrollados en colaboración con Leica. Batería 4.600 mAh. Soporte para carga rápida cableada de 90 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa de 10 W. Sistema Operativo HyperOS. Otros Sensor infrarrojo para control remoto.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

Altavoces estéreo.

Presentación, disponibilidad y precio

El Xiaomi 14 se presentaría en China el próximo 27 de octubre, con las reservas iniciándose ese mismo día. La nueva línea de gama alta llegaría a las tiendas a partir del 31 de octubre. Por lo pronto, se desconoce cuándo podría debutar en mercados internacionales. Aunque conociendo a Xiaomi, no sería extraño que se lance en Europa a comienzos de 2024. Tengamos en cuenta que, además del Xiaomi 14 y 14 Pro, no se descarta la aparición de más variantes como las Lite y Ultra, entre otras.

Los precios filtrados para el Xiaomi 14 son los siguientes:

12 GB de memoria RAM + 256 GB de almacenamiento: 3.999 yuanes (546 dólares o 519 euros) .

. 12 GB de memoria RAM + 512 GB de almacenamiento: 4.299 yuanes (587 dólares o 557 euros) .

. 16 GB de memoria RAM + 512 GB de almacenamiento: 4.599 yuanes (628 dólares o 597 euros) .

. 16 GB de memoria RAM + 1 TB de almacenamiento: 4.999 yuanes (683 dólares o 649 euros).

