Los rumores de que Tom Cruise iba a ser Tony Stark/Iron Man en el Universo Cinematográfico de Marvel circulan casi desde el estreno de la primera película del superhéroe en 2008. Aun así, los reportes nunca parecían confirmarse del todo, y nunca ayudó que Jon Favreau (director) comentara en repetidas ocasiones que siempre fue su primera opción.

Pero tal vez no era la de otros ejecutivos detrás de Iron Man. De hecho, según MCU: The Reign of Marvel Studios, un nuevo libro escrito por Joanna Robinson, Dave Gonzales y Gavin Edwards revela los motivos por los que finalmente Tom Cruise nunca fue Tony Stark y cómo el papel terminó en manos de Robert Downey Jr.

"Cuando los derechos de Iron Man eran de 20th Century Fox, Tom Cruise, en aquella época con 34 años, había coqueteado con la posibilidad de interpretar a Tony Stark, según Kevin Feige. Sin embargo, lo que el actor pedía era mucho más alto que lo que Fox estaba dispuesto a dar, sobre todo en un personaje que en esa época se desconocía si sería exitoso o no:", explica el libro.

Es decir, el único motivo aparente por el cual Tom Cruise nunca llegó a interpretar a Tony Stark fue un desacuerdo en el sueldo del actor. Esto era antes que Disney comprase Marvel, por lo que los recursos económicos disponibles no eran tan grandes como lo son ahora. Este fue uno de los motivos por los cuales buscaron a otro actor.

Al final, tras mucha presión por parte de Jon Favreau, Robert Downey Jr. aceptó ser Tony Stark y el estudio —con cierta reticencia— también. El actor tenía algunos escándalos por adicción a las drogas bajo su espalda, por lo que aunque salía mucho más económico que Cruise, seguía siendo un riesgo.

Pero fue un riesgo que dio resultados sumamente positivos. Downey Jr. ayudó a catapultar al personaje de Tony Stark y se convirtió en la punta de lanza del éxito descomunal que ha tenido el Universo Cinematográfico de Marvel en la última década y media.

Tom Cruise, Marvel Studios y los rumores que nunca se hicieron realidad

Este es parte del motivo por el cual siempre han circulado reportes de que en algún punto podríamos ver a una versión alternativa de Tony Stark interpretada por Tom Cruise. Además de ser una posibilidad muy interesante, con el estreno de Dr Strange en el multiverso de la locura, se avivaron los rumores de que finalmente veríamos al actor como Stark.

