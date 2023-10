El esperado lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 3 vendrá acompañado, desde luego, de múltiples novedades para el Battle Royale de la franquicia. Warzone recibirá un nuevo mapa: Urzikstan. Su diseño te hará recordar al mítico Verdansk, el primer escenario del juego. De hecho, en el universo Call of Duty, ambas localizaciones se encuentran muy cercanas entre sí, por ello la ambientación es similar.

Últimamente, en Activision han estado escuchando las peticiones de la comunidad. Después de implementar una gran cantidad de cambios solicitados para el multijugador Call of Duty: Modern Warfare 3, con el Battle Royale no se han quedado atrás. En el nuevo mapa de Warzone vuelven a predominar los entornos urbanos con construcciones por doquier, mientras que las zonas abiertas quedan relegadas a un segundo plano.

De hecho, desde Sledgehammer Games mencionan que uno de sus principales objetivos con el nuevo mapa de Warzone era hacerlo denso en cuanto a construcciones se refiere. Estos los puntos de interés que podrás encontrar en Urzikstan:

Como tú mismo podrás apreciar en la siguiente imagen, el nuevo mapa de Warzone se distribuye en zonas divididas por un enorme río. La introducción de vehículos acuáticos desde ediciones pasadas facilitará moverte a lo largo y ancho del terreno.

Con el nuevo mapa de Warzone, para los desarrolladores ha sido prioritario ofrecer más opciones de traslado más allá de los vehículos. En muchas edificaciones podrás encontrar tirolesas horizontales que te llevarán de una construcción a otra de forma rápida. También habrá tirolesas verticales para alcanzar lugares altos. Nos llamó la atención la posibilidad de escalar hasta un dron para luego abrir el paracaídas y dirigirse a una zona determinada. En el siguiente vídeo puedes apreciar estas novedades:

¿Recuerdas el tren que cruzaba Verdansk? Bueno, en Urzikstan también habrá uno, pero mejorado. Por primera vez, podrás controlar el tren a tu antojo. Puedes entrar a la cabina para frenarlo o acelerarlo, e incluso para cambiar su sentido. No tengas duda de que los jugadores se disputarán el control del vehículo.

Hop on Urzikstan’s rails and control the train for the first time in Call of Duty: #Warzone 🚂 #CODNext pic.twitter.com/5RloZSvmkZ