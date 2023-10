Intel presentó su 14ª generación de procesadores enfocada a los usuarios con un ordenador de escritorio. Liderados por el Core i9-14900K, los nuevos chips son conocidos como Raptor Lake Refresh y cuentan con velocidades que alcanzan los 6 GHz. Haciendo honor a su nombre, esta generación es una actualización de Raptor Lake que llega a plantar cara a los AMD Ryzen 7000X3D.

La alineación está conformada por tres chips con soporte para overclock que ofrecen frecuencias más altas para los núcleos P (rendimiento) y E (eficiencia). De acuerdo con Intel, en juegos como Starfield, el rendimiento del Core i9-14900K es hasta 23% más rápido que el AMD Ryzen 9 7950X3D cuando se ejecuta a 1080p. El procesador de tope de gama supera los 6 GHz cuando se utiliza en modo Turbo.

Si bien esta 14ª generación parece un lavado de cara menor, uno de los tres procesadores llega con cambios importantes. El Intel Core i7-14700K cuenta con 20 núcleos (8P, 12E) y alcanza una velocidad de 5.6 GHz en modo Turbo Boost Max 3.0. Esto es un salto considerable si comparamos con la generación anterior, que contaba con 16 núcleos (8P, 8E).

Otra de las novedades de Raptor Lake Refresh es la nueva versión de Intel XTU. La herramienta para overclock ahora usa inteligencia artificial para recomendar configuraciones óptimas. Intel ha facilitado el proceso y ahora cualquier persona puede ajustar valores para aumentar el rendimiento de su procesador.

¿Más rápidos que los AMD Ryzen 7000X3D?

Los anuncios de nuevos procesadores suelen venir acompañados de tablas con benchmarks y pruebas de rendimiento con algunos juegos. Aunque las primeras son relevantes para el público entusiasta del hardware, el usuario final quiere saber si los chips están a la altura de los juegos de última generación. En el caso de Raptor Lake Refresh, Intel se ha ido a la yugular de AMD.

En una de las diapositivas se muestra el desempeño del Core i9-14900K frente al Ryzen 7950X3D en 25 juegos. Según la tabla, el procesador de Intel supera a AMD hasta en 23% en Starfield y Metro Exodus, aunque queda por debajo en títulos como Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn o Red Dead Redemption 2. En Call of Duty Modern Warfare II, Far Cry 6 o GTA V la ganancia es mínima.

Sumado al rendimiento, Intel mencionó que sus nuevos procesadores ofrecen mayor consistencia en el conteo de fotogramas por segundo. Como siempre, estos resultados deben tomarse con pinzas, ya que se realizan en entornos controlados.

Precio y disponibilidad de los procesadores Intel Core de 14ª generación

Intel anunció que sus procesadores Raptor Lake Refresh estarán disponibles a partir del 17 de octubre de 2023. El fabricante confirmó que no habrá un aumento de precio con respecto a la generación anterior.

Intel Core i9-14900K, 589 dólares (Core i9-14900KF, 564 dólares)

(Core i9-14900KF, 564 dólares) Intel Core i7-14700K, 406 dólares (Core i7-14700KF, 406 dólares)

(Core i7-14700KF, 406 dólares) Intel Core i5-14600K, 319 dólares (Core i5-14600KF, 394 dólares)

