Todos aquellos que usamos el correo electrónico de manera recurrente hemos sido víctimas del spam. Esos mensajes molestos que inundan nuestra bandeja y, peor aún, van ocupando espacio de almacenamiento. Gmail, el servicio de correo más popular, está preparando una serie de novedades que, precisamente, tienen como objetivo erradicar el spam. O al menos, disminuirlo en la mayor proporción posible.

A partir de febrero de 2024, Gmail introducirá una serie de medidas adicionales contra el spam. Y es que en Google son conscientes de que, año tras año, el correo basura aumenta. Conforme los usuarios se registran en más plataformas, o dejan sus correos en webs de todo tipo, hay más riesgo de que la dirección, tarde o temprano, termine en las manos equivocadas.

Gmail pondrá la lupa en aquellos que envían un amplio volumen de correos electrónicos diariamente. En concreto, 5.000. En primer lugar, implementarán un nuevo sistema de autenticación de emails. Con esta propuesta, Gmail buscan detectar cuando un sistema automatizado está realizando envíos masivos de spam.

Del lado del usuario, también habrá movimientos. Uno en especial lo llevamos solicitando desde hace años, y finalmente Google nos ha escuchado: Gmail hará mucho más fácil bloquear a un remitente determinado o cancelar la suscripción a una newsletter. En este último caso, los responsables de los boletines tendrán que implementar una opción para cancelar la suscripción de modo sencillo.

No tendrías que pasar por obstáculos para dejar de recibir correos no deseados de un remitente en particular. Debería tomar un simple clic. Por lo tanto, exigimos que los remitentes grandes brinden a los destinatarios de Gmail la posibilidad de cancelar una suscripción al alcance de un clic.