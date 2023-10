Si no quieres que tu información personal termine en manos de Mark Zuckerberg y compañía, prepárate a pagar. Según The Wall Street Journal, Meta le presentó su plan para introducir versiones de Facebook e Instagram sin anuncios a la Comisión Europea y la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), y reveló cuánto piensa cobrar por ellas.

El citado medio indica que la compañía estadounidense pretende poner en marcha esta propuesta en los próximos meses. Sin embargo, se desconoce si puede llegar a darse antes de fin de año o si es parte de la estrategia de 2024.

Lo que sí se indica es que, una vez que la suscripción comience a funcionar, los usuarios europeos —nuevos o ya existentes— tendrán dos opciones. La primera será acceder a las redes sociales de forma gratuita, pero con publicidades personalizadas, como ya sucede en la actualidad. La segunda, pagar una mensualidad para disponer de Facebook e Instagram sin anuncios.

Quienes se inclinen por la última tendrían que desembolsar unos 10 euros por mes para tener una cuenta de Facebook o Instagram libre de anuncios. Vale aclarar que dicho precio aplicaría solo a quienes se suscriban desde las versiones web de escritorio. Los que opten por hacerlo desde las apps de iOS y Android tendrían que pagar unos 13 euros mensuales. Sumarse a las versiones de pago desde el móvil sería más caro por las comisiones de las tiendas de apps de Apple y Google, claro.

Facebook e Instagram lanzarían sus versiones sin anuncios en los próximos meses

Pero la historia no finaliza allí. A la cifra mensual que Facebook o Instagram cobrarían por una cuenta sin anuncios, se le sumarían otros 6 euros por cada perfil adicional vinculado. No se explica mucho más al respecto, pero la suma extra impactaría a quienes pretendieran una experiencia libre de publicidades en las dos redes sociales.

De ser así, el precio mensual para no ver anuncios tanto en Facebook como en Instagram sería de 16 o 19 euros. Siempre y cuando tengan un solo perfil en cada plataforma, y dependiendo desde qué dispositivo se suscribieron, por supuesto.

Ojo, que Meta haya compartido su idea con los reguladores europeos no necesariamente significa que se ajuste a lo que estos pretenden con respecto a proteger la privacidad de los usuarios. No olvidemos que los de Mark Zuckerberg han sido castigados en múltiples oportunidades por el mal uso de los datos de millones de personas registradas en sus redes sociales. Este año, de hecho, la empresa recibió una multa récord de 1.200 millones de euros por violar el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

Según The Wall Street Journal, el plan de Meta para introducir versiones sin anuncios de Facebook e Instagram no quedaría libre de objeciones por parte de la DPC y la Comisión Europea. A las autoridades no les convencerían los precios estipulados por los californianos, puesto que los considerarían demasiado elevados. Esto podría llevar a que los usuarios se inclinen por continuar con las versiones gratuitas y con anuncios, por más que no quieran seguir entregando sus datos.

Si los reguladores creen que las versiones de pago de las plataformas de Meta no son realmente útiles para proteger la privacidad de los usuarios, no sería extraño que se lance una investigación al respecto. Estaremos atentos a las novedades.

