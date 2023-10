En el marco de su evento MAX, Adobe ha presentado una batería de proyectos impulsados por inteligencia artificial con el fin de facilitar el trabajo creativo. Entre los más destacados se encuentra Project Stardust, un motor de edición con reconocimiento de objetos que usa IA para editar fotografías. Aunque el proyecto se encuentra en fase inicial de desarrollo, los resultados son sorprendentes.

Project Stardust permite seleccionar y editar diversos elementos en tus fotos. Al abrir una imagen, la herramienta separa los objetos de manera automática, como si estuvieran organizados por capas. El usuario puede seleccionarlos con un clic para modificarlos o eliminarlos sin dejar rastro.

La demo muestra una barra de herramientas que se activa al seleccionar un objeto, la cual incluye opciones como Invertir selección, Voltear, Reordenar o Eliminar. Sumado a ello, los usuarios pueden generar objetos por medio de texto (como ChatGPT) y Project Stardust los añadirá en una zona definida de la imagen. La IA ajustará automáticamente el objeto para que integrarlo de forma natural.

Otro añadido interesante es la posibilidad de borrar elementos de fondo en tus fotos. El botón Quitar distractores eliminará en automático los objetos no deseados, como esos turistas que se cuelan en las capturas que realizaste durante tu último viaje. El motor de reconocimiento puede separarlos, aunque existe la posibilidad de refinar la selección con una brocha.

"Project Stardust es un nuevo y poderoso editor con reconocimiento de objetos que revoluciona la edición de imágenes y mueve o elimina mágicamente objetos simplemente haciendo clic en ellos. Con Project Stardust, los usuarios pueden seleccionar, editar y eliminar fácilmente elementos complejos en cualquier imagen, lo que les permite seleccionar personas en una fotografía, moverlas a un lugar diferente en la composición y completar el fondo donde estaban previamente. Los usuarios también pueden cambiar elementos como el color de la ropa de una persona y la posición en la que se encuentra, tratando cualquier imagen como un archivo con capas." Adobe

Por último, la demo de Adobe reveló que es posible intercambiar elementos existentes usando IA generativa. Solo tienes que seleccionarlo, describir con lenguaje natural el objeto con el que lo vas a sustituir y presionar el botón "Generar". Project Stardust ajustará el tamaño y rotación basándose en la posición del original en la foto.

Aunque Project Stardust está en fase inicial, la tecnología podría integrarse en un futuro en productos como Adobe Photoshop.

Adobe quiere integrar la inteligencia artificial en todos sus productos

Adobe no quiere quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial y ha integrado esta tecnología en su suite de productos. Junto a Project Stardust se mostraron otros prototipos de herramientas que podrían llegar a las aplicaciones de la Creative Suite. En el campo de la fotografía, Project See Through es capaz de eliminar los reflejos en las imágenes que capturas detrás de un cristal.

Project Dub Dub Dub puede traducir una grabación o pista de audio en otro idioma, simplificando el proceso de doblaje. Al presionar un botón, la herramienta genera una pista y la adapta automáticamente con el diálogo. Todo ello preservando la voz del hablante original.

En la parte de diseño, Adobe anunció Project Neo, una IA que incorpora formas 3D en diseños 2D sin necesidad de abrir Blender u otra herramienta. Aunque esta herramienta no genera modelos complejos con millones de polígonos, hace el trabajo en tareas sencillas, como infografías, carteles o logotipos.

Todos los proyectos forman parte de Sneaks, una serie de prototipos desarrollados por los ingenieros de Adobe para mostrar el alcance de la tecnología y su posible aplicación en la suite de productos a futuro. La compañía ha puesto disponibles algunos de sus experimentos en la web de Firefly para que los usuarios los prueben y ofrezcan retroalimentación.

