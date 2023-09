Si estás suscripto a X Premium —lo que antes se conocía como Twitter Blue—, ahora puedes verificar tu cuenta usando un documento de identidad. La nueva característica ya se está mostrando a usuarios de la red social en distintas partes del mundo a través de un aviso emergente, y se presenta como una medida cuyo propósito es mejorar la seguridad y confianza en la red social.

Vale mencionar que la verificación de las cuentas suscriptas a X Premium con un documento de identidad no es obligatoria. De hecho, quienes no estén interesados en hacerlo simplemente pueden descartar el aviso.

El uso de un documento de identidad para verificar las cuentas de X Premium es una medida que puede ser especialmente útil para famosos y personalidades. Tengamos en cuenta que cuando Elon Musk relanzó Twitter Blue con una tilde de verificación azul para cualquiera que estuviera dispuesto a pagar la suscripción, los primeros días se proliferaron las cuentas falsas de individuos y compañías.

Al propiciar una identificación emitida por el gobierno de un país, los usuarios pueden garantizarle a sus seguidores —o potenciales seguidores— que están interactuando con una cuenta legítima. De hecho, todos los perfiles verificados con un documento de identidad mostrarán una insignia adicional en la descripción para certificarlo.

Más allá de eso, esta nueva opción de X Premium no ofrece mayores prestaciones. Según la página de ayuda de la red social, los usuarios que brinden su identificación pueden recibir "beneficios adicionales" en el futuro. Sin embargo, no son demasiados. La compañía de Elon Musk menciona el soporte prioritario y mayor flexibilidad a la hora de hacer cambios en el perfil, pero no mucho más.

Los suscriptores de X Premium ya pueden verificar sus cuentas con un documento de identidad

La adición de esta función es curiosa por varios motivos. En principio, Elon Musk había rechazado la posibilidad de ofrecer la verificación del viejo Twitter Blue utilizando una identificación oficial emitida por los gobiernos de cada país. Pero su cambio de opinión al respecto no es por mera casualidad.

Además de las fotos del documento de identidad, los usuarios de X Premium que usen esta opción tendrán que cargar un selfie. Y para poder acceder a esta capa adicional de verificación, es obligatorio dar consentimiento a X (Twitter) y a la empresa israelí Au10tix a usar las imágenes en cuestión y los datos biométricos extraídos de ellas.

La plataforma menciona que esto es para propósitos de seguridad, como para evitar la falsificación de perfiles. No obstante, lo que más preocupará a los usuarios de X Premium es que Au10tix puede almacenar esa información por hasta 30 días.

La recopilación de datos biométricos por parte de X no genera demasiadas sorpresas, de todos modos. Los recientes cambios en las políticas de la red social ya dejaban en claro que esto estaba al caer. Aun así, es lógico que muchas personas puedan sentir que esto pone en peligro su privacidad.

Después de todo, colocar información tan importante en manos de terceros no es algo que se deba tomar a la ligera. Ya veremos si el plan de X Premium finalmente da resultado, y si la verificación adicional con un documento de identidad ayuda a evitar la proliferación de perfiles falsos. Vale aclarar que, al menos por ahora, la opción no está disponible en la Unión Europa, el Espacio Económico Europeo y Reino Unido.

