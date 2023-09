El regreso a clases está cada vez más cerca. Antes de su llegada, es importante mejorar la experiencia en línea para los estudiantes y el resto de miembros de la familia. Para conseguir esta armonía entre diversos usuarios con distintos intereses y demandas de la red, TP-Link ha ofrecido diferentes soluciones a través de la tecnología Mesh Wi-Fi, y con el cual piensa destronar a los métodos antiguos para conectar todo tu hogar.

La tecnología Mesh Wi-Fi de TP-Link promete llevar conexión a internet a todos los rincones de tu casa, sin importar lo grande que sea o la usual falta de señal en algunas zonas (el clásico caso del baño o terraza al que no llega internet). Para conseguirlo, han trabajado sobre el protocolo de Wi-Fi 6, el cual también es el más rápido de la actualidad, pudiendo transmitir 9,6 Gbps sin sacrificar la estabilidad.

¿Cómo solucionar problemas de Internet?

Solución 1: Deco sistema Mesh Wi-Fi

La primera de ellas llega bajo el nombre de Deco, y es la alternativa con mejor calidad para disfrutar de este tipo de conexiones en tu casa.

El sistema Deco viene potenciado por inteligencia artificial, permite a los dispositivos que se conecten automáticamente al nodo más rápido a medida que te desplazas por el hogar utilizando el mismo nombre de red Wi-Fi y contraseña. Además, estudiará el comportamiento del usuario para ofrecer transmisión sin ninguna interrupción, y con la mejor calidad y velocidad posible.

Deco puede configurarse fácilmente desde la aplicación móvil Deco. Además, es muy sencillo ampliar su área de uso con otros dispositivos de la marca, Deco X50 es totalmente compatible con todos los demás modelos Deco para formar una red Wi-Fi Mesh, se puede ampliar la cobertura a toda la casa simplemente añadiendo otro nodo.

Deco X50 sistema Wi-Fi 6 Mesh AX3000

Aprovechando todo el poder de la tecnología Deco Wi-Fi Mesh, TP-Link nos ofrece este sistema capaz de soportar hasta 150 dispositivos por nodo en latencias ultrabajas. Asimismo, puede transmitir contenido a velocidades de hasta 3.000 Mbps. Una opción excelente si piensas utilizarlo en hogares grandes y con numerosos miembros, e incluso en el área laboral.

El Deco X50 posee tres puertos Ethernet Gigabit que proporcionan la transmisión de datos a alta velocidad. Asimismo, llega con varios protocolos de seguridad que aseguran la privacidad de todos los usuarios y datos. Puedes configurar tu conexión Wi-Fi 6 rápidamente a través de la app Deco.

Solución 2: Tecnología OneMesh

Por otro lado, tenemos la red Mesh Wi-Fi ofrecida por TP-Link OneMesh. Simplemente conectar los distintos dispositivos compatibles con la tecnología TP-Link OneMesh, que cuentan con un router OneMesh y extensores de Wi-Fi o PLCs, todos estos dispositivos se conectarán entre sí para generar una red que abarque mucho más.

Esta es la solución ideal si quieres llevar internet a toda tu casa, pero sin reemplazar tu router actual. Su configuración se realiza a través de la aplicación Tether, con la que podrás conectar todos tus dispositivos bajo una misma red Wi-Fi en pocos minutos.

Router principal: TP-Link AX3000 WiFi Router

TP-Link ha preparado todo para ofrecerte el mejor regreso a clases, tanto a ti, como a los estudiantes de casa. Para ello, han lanzado sus opciones de routers y repetidores/PLCs de tipo Wi-Fi Mesh, entre los que contamos al AX3000 WiFi Router (Archer AX53). Este último es capaz de alcanzar velocidades de internet de Wi-Fi 6 de hasta 3.000 Mbps, para garantizar una navegación, tiempo de juego y transmisión de vídeo a la más alta calidad.

Además, cuenta con cuatro antenas externas de alto rendimiento, para una señal Wi-Fi potente y fuerte. En su cuerpo, cuenta con cuatro puertos Gigabit y USB 3.0, para compartir archivos fácilmente entre todos los dispositivos conectados a la red. Una especie de nube personal y privada, dentro de los confines de tu hogar.

Por último, TP-Link ofrece una forma fácil y eficaz de proteger tu hogar digital a través de HomeShield, que te ayuda tanto a bloquear el acceso no autorizado a tus dispositivos conectados y protegerlos de ataques cibernéticos, como establecer límites de tiempo y contenido para los dispositivos de tus hijos. Esto garantiza que no estén expuestos a contenido inapropiado o que no pasen demasiado tiempo conectados.

Extensor: TP-Link AX3000 Repetidor

Al conectar uno o más repetidores OneMesh, como AX3000 Repetidor (RE700X) se puede tener una red inalámbrica que permite conectar de manera inteligente compartiendo un solo nombre de Wi-Fi para que los dispositivos puedan moverse libremente por la casa sin perder la conexión. Además, te aseguran una velocidad de hasta 3.000 Mbps y mayor estabilidad de la señal gracias a sus cuatro antenas.

¿Por qué Mesh Wi-Fi?

Pues bien, se trata de una solución que tiene intención de sustituir a los sistemas de redes con repetidores convencionales. Recordemos que, ante espacios medios o grandes, habitualmente es necesario instalar dispositivos (repetidores) que nos permitan llevar internet a cada punto de la casa.

No obstante, este sistema ya lleva muchos años en el mercado y presenta varios problemas. En este tipo de conexiones, los dispositivos no pueden detectar el nodo más cercano y con mejor señal, el usuario tendrá que conectarse manualmente de una red a otra si quiere tener mejor velocidad y conexión a internet. Además, si uno de ellos falla puede llegar a afectar a toda la red.

Por su parte, los sistemas Mesh Wi-Fi de TP-Link permiten establecer conexiones entre todos los nodos, creando una red de cohesión, flexible para adaptarse a tus necesidades. El cambio es imperceptible, ya que en menos de 0,3 segundos cambiará de nodo y estarás en la misma red, sin pérdidas y con mayor comodidad. Incluso si un nodo presentase problemas, el resto se encargarían de mantener tus dispositivos conectados a internet.

