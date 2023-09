A nadie le gusta madrugar. Y menos si lo que te va a despertar es un sonido de alarma desagradable. Pero esto se puede arreglar. Madrugar vas a tener que hacerlo igualmente, pero al menos te despertarás con la música que más te guste para que sea más llevadero. Y qué mejor que Spotify como alarma con esa canción que te pone de buen humor o que te activa en cuestión de segundos.

Por defecto, Spotify no tiene función de alarma para despertarte. Al menos dentro de la propia aplicación. Sí puedes, en cambio, pedirle que se apague si te quedas dormido escuchando música. De esta manera no agotarás la batería de tu teléfono. Y también te servirá como aviso para acostarte a una hora decente. Pero eso es lo contrario de lo que queremos hacer ahora. Nuestro objetivo es despertarnos con música de Spotify como alarma.

Para ponerlo fácil, existen aplicaciones especializadas en esta función. Disponibles para iPhone y para Android, te permitirán convertir Spotify en una alarma despertador que te hará levantarte por las mañanas con otra cara. Una manera de hacer más llevadero el madrugón de cada día. Tú eliges la canción que sonará en función de tu estado de ánimo o del empuje que necesites.

Morning Alarma para Spotify (iPhone)

La manera más sencilla de usar Spotify como alarma en tu iPhone es empleando una aplicación como Morning. O por su nombre completo, Morning Alarma para Spotify. Es exclusiva para iOS, por lo que puedes instalarla en iPhone y iPad. Aunque tiene funciones de pago, de manera gratuita puedes integrar canciones de Spotify a modo de despertador. Y, en principio, funciona con las cuentas gratuitas de Spotify.

Para configurar la alarma solo tendrás que decirle a qué hora te tienes que despertar y luego elegir el servicio de música. En este caso Spotify, aunque también funciona con Apple Music. Luego elige la canción que quieres que suene en la hora exacta de entre tus álbumes y listas de reproducción favoritas. Como toda alarma que se precie, tiene un botón de snooze para alargar un poco más el sueño. Aunque también puedes dejar que suene la canción y/o apagar la alarma directamente.

IFTTT + Spotify (iPhone + Android)

Otra manera de despertarte con Spotify como alarma es mediante una automatización. Tu iPhone tiene por defecto una herramienta de automatización llamada Atajos. Se lleva bien con Apple Music, lógicamente, pero no tanto con Spotify. Hasta el punto de que no hay atajos ya diseñados para esta app. Y aunque hay usuarios que han creado atajos para usar Spotify de despertador, esos han ido desapareciendo, por lo que no están disponibles.

Como alternativa, podemos usar IFTTT, que es una herramienta de automatización que puedes usar en la web e instalar como app en tu iPhone. Y también en Android. Una vez instalada, en la propia aplicación encontrarás automatismos relacionados con Spotify. El que nos interesa se llama Play a Spotify song when the clock hits a certain hour. Como su nombre indica, reproducirá música de Spotify a modo de despertador a la hora que le digas. El único inconveniente es que necesita Spotify Premium para funcionar.

Reloj de Google (Android)

Si tu teléfono es Android, desde 2018 Spotify está integrado en el Reloj de Google, el que viene instalado de manera predeterminada en el sistema operativo. De manera que si te despiertas todas las mañanas con ayuda de las alarmas de ese reloj, puedes añadirle canciones de Spotify para darle algo de alegría a tus despertares. El proceso es relativamente sencillo y sirve tanto para Spotify como para YouTube Music. Además, funciona con las cuentas gratuitas de Spotify, así que no necesitarás la suscripción Premium.

Abre la app Reloj en tu dispositivo Android Ve a la sección Alarma Crea una nueva alarma e indica la hora y los días en qué se activará Ahora pulsa en Predeterminado para configurar el sonido En Sonido de la alarma pulsa en Spotify Si no está instalada la app, te ayudará a hacerlo Te pedirá que inicies sesión. Pulsa en Iniciar sesión para ello Sigue las instrucciones para enlazar tu cuenta de Spotify con el Reloj de Google Una vez enlazada, verás tus podcasts y canciones favoritas Pulsando en el icono de Buscar podrás encontrar la canción que quieres Una vez elegida y marcada, ya tienes tu Spotify como alarma Puedes usar una canción, un álbum, un podcast o una lista de reproducción

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente