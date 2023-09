SAW X

Saw X de Kevin Greutert tiene el riesgo de ser una secuela directa de la original de James Wan estrenada en el 2004 y de la genial Saw II. Más violenta y explícita que cualquier otra de la franquicia, también es la que carece de mayor personalidad. No pierde del todo la capacidad para incomodar de la saga, pero en esta ocasión eso no es suficiente.