Medium no quiere que los modelos de inteligencia artificial que potencian a ChatGPT o Bard se entrenen con los artículos que publican sus usuarios. Por ello, la plataforma anunció la implementación de un bloqueo contra dichas tecnologías. La medida es similar a la que ya implementaron CNN, Reuters y The New York Times.

Tony Stubblebine, CEO de la plataforma de blogging, argumentó que esto responde a la necesidad de atender una cuestión crucial: establecer límites sobre qué se considera como uso justo de la información disponible públicamente en la web.

"Las empresas de inteligencia artificial están ganando dinero con tus escritos sin pedir tu consentimiento, ni ofrecerte compensación o crédito. Se podría pedir mucho más, pero estas '3 C' son el mínimo", explicó el líder de Medium.

Así, el ejecutivo informó que harán todo lo posible para bloquear el uso de los artículos publicados en Medium para entrenar modelos de IA. Una postura que se sostendrá hasta que las empresas tomen medidas para atender el uso justo de los materiales. Stubblebine indicó que la prohibición que han establecido es a nivel general del sitio. Y reconoció que, si bien está lejos de ser una solución ideal o infalible, es lo mejor que pueden hacer por el momento.

"Lo que necesitamos para nuestros escritores es un enfoque detallado que funcione al nivel de escritores e historias individuales. Un protocolo más sólido probablemente se parecería al mapa de sitio de un motor de búsqueda, lo que permitiría a un sitio decir explícitamente qué está disponible para el entrenamiento de IA y qué no. Medium estaría feliz de brindarles a los escritores herramientas para configurar estos permisos. Pero primero necesitamos algún tipo de estándar". Tony Stubblebine, CEO de Medium.

Medium planta cara a OpenAI y otras empresas de inteligencia artificial

En su anuncio, el CEO de Medium menciona que, en principio, son conscientes de que su nueva política es difícil de hacer respetar. La compañía ha decidido actualizar sus términos y condiciones para impedir el uso del material publicado en la plataforma para entrenar modelos de IA sin previa solicitud escrita de consentimiento. Además, incorporarán bloqueos específicos en el archivo robots.txt del sitio.

Aun así, Stubblebine indica que OpenAI es la única empresa de inteligencia artificial que hoy permite impedir que su rastreador web —GPTBot, en este caso— extraiga el contenido del servicio y lo use para entrenar sus herramientas, como ChatGPT. Las demás firmas han hecho oídos sordos a los reclamos hasta el momento. Lo cual tampoco implica que los de Sam Altman sean los "chicos buenos" de la historia, puesto que ya cargan múltiples demandas y reclamos por usar materiales protegidos por copyright y datos personales scrapeados de la web sin permiso.

Desde Medium afirman que tampoco pueden ampararse en las leyes de derechos de autor para impedir que se entrenen modelos de IA con los artículos del sitio, porque no cubre tal caso de uso. Además, como los escritos pertenecen a los usuarios y no a la plataforma, esta no puede asumir el compromiso legal de batallar contra las corporaciones.

En busca de una coalición

La intención del sitio de blogging es conformar una coalición con otras compañías que se encuentran en una situación similar. No obstante, Medium afirma que no todas están preparadas como para salir públicamente a dar batalla contra gigantes como OpenAI, Google o Meta. De hecho, Stubblebine asegura que si organizaciones como Wikipedia o Creative Commons se involucraran en el asunto, seguro podrían obtener resultados positivos más rápido.

Por lo pronto, la plataforma sostiene que no pretende lastrar el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero que tampoco desea que se licúe el valor de lo que escriben sus usuarios solo para que la tecnología se use para generar spam.

Lo que plantea Medium es interesante. Es la primera vez que alguien pide abiertamente por la creación de un estándar de consentimiento para el uso justo de material web para entrenar modelos de IA. Será interesante ver si la idea gana tracción en el futuro inmediato.

