El mes de septiembre y la conocida como Vuelta al cole, es un periodo que muchas empresas aprovechan para lanzar nuevos productos acompañados de ofertas muy interesantes. Es el caso de la marca de generadores solares Jackery que ha lanzado dos nuevos modelos en la feria de tecnología de consumo IFA 2023: el modelo Jackery Solar Generator 300 Plus y 1000 Plus.

Lo primero que debes saber es que Jackery es una empresa líder en la industria de estaciones de carga o baterías de gran tamaño. Cuenta con más de 11 años de experiencia y ha vendido más de tres millones de unidades en todo el mundo durante todo este tiempo. Sus nuevos productos están equipados con baterías compuestas por LiFePO4, que ofrecen todas las garantías y la mejor experiencia de uso.

De hecho, uno de los más exitosos es su Jackery Solar Generator 2000 Plus, un generador solar perfecto para todo tipo de personas que necesitan no tener que depender de un punto de carga fijo en la pared.

Jackery Solar Generator 300 Plus: el generador solar más pequeño

Cuando hablamos de baterías externas o estaciones de carga, el tamaño es un factor importante, sobre todo si tenemos que trasladarlo de un lado a otro de manera recurrente. Eso sí, dentro de un formato fácilmente transportable, lo ideal es no ver reducida la capacidad de carga enormemente. El nuevo generador solar Jackery 300 Plus tiene un buen equilibrio entre ambos aspectos.

Por ejemplo, sólo pesa 3,75 kilogramos y cabe en una mochila, a los que habría que añadir poco más de un kilo si le conectamos un panel solar. Esto significa que pesa entre un 5 y un 30% menos que otros equipos similares de la industria.

En cuanto a potencia, estamos hablando de 300W y una capacidad de 288 Wh, nada mal para un tamaño tan reducido.

Pero no sólo eso, el nuevo Jackery 300 Plus también incorpora 52 mecanismos de protección, un 50% más de ciclos de carga y es capaz de seguir funcionando incluso con temperaturas exteriores de 45 grados o con lluvia lo que la convierte en el complemento ideal para exteriores. Además puede ser cargada completamente en tan sólo dos horas gracias a su innovador sistema de carga, seguro cien por cien para la salud de la batería.

Versátil y con una app muy completa

Para interactuar y sacar todo el partido a nuestra batería portátil, podemos hacerlo a través de la aplicación de Jackery, a través de WiFi o Bluetooth con lo cual puedes acceder a ella tanto en interiores como en exteriores.

Algunos de los aspectos que puedes conocer es todo lo relacionado con el estado de la batería de tu equipo Jackery, como el porcentaje de carga, velocidades, programar las cargas…

Jackery Solar Generator 1000 Plus: suministra energía a cualquier dispositivo

La estación de carga Jackery 1000 Plus son ya palabras mayores. Tiene una potencia de 2.000W y una capacidad de 1.260Wh por lo que es perfecta si queremos alimentar, por ejemplo, frigoríficos, microondas, máquinas de café…

En este caso, y a diferencia del modelo 300, tiene hasta 62 niveles de protección de la batería, e incluye la innovadora tecnología ChargeShield que consigue que se pueda cargar en menos de dos horas, incluso utilizando una fuente de energía solar. También es muy silenciosa, con menos de 30 decibelios que se puede configurar desde la propia aplicación móvil.

Disponibilidad y precio

Los dos nuevos equipos estarán disponibles a partir del 1 de septiembre a las 12 de la noche, horario español. En este cuadro puedes ver las ofertas de productos y packs que se pondrán a la venta.

Serie Producto Qué incluye Precios 300 Plus Explorer 300 Plus Estación portátil E300 Plus 349€ Solar Generator 300 Plus 40W Mini E300 Plus + 40W panel solar mini 449€ 1000 Plus Explorer 1000 Plus E1000 Plus estación portátil 1,299€ Battery Pack 1000 Plus E1000 Plus Battery Pack 799€ Solar Generator 1000 Plus 200W E1000 Plus+2* paneles solares SolarSaga 100W solar 1,799€ Solar Generator Kit 2000 100W E1000 Plus+1 panel solar de 100W +1 pack de batería 2,299€

Oferta de lanzamiento, del 1 al 11 de septiembre

Si eres de los primeros en comprar cualquiera de los nuevos productos de Jackery, tendrás un precio especial que hará tu compra mucho más sencilla. Por ejemplo, si compras en la web oficial de Jackery, puedes llevarte un panel solar de 80W gratis por la compra de un equipo Explorer 1000 Plus, o central Explorer 240 gratis por la compra de un Solar Generator Jackery 1000 Plus.

Pero no sólo eso ya que tanto en Amazon como en la web oficial, puede comprar el modelo Explorer 300 Plus por sólo 299 euros. En cambio, si compras el Solar Generator 300 Plus, también en Amazon o en la web de Jackery, el precio es de 389 euros, a lo que tendrás que añadir un descuento de 20 euros si compras la bolsa de transporte en Amazon.

