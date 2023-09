La saga Saw ya puede presumir de ser un clásico del cine de terror gore. No solo por su extensión de diez películas, sino por el elaborado universo que creó a base de una historia en apariencia básica. Lo que comenzó a manos de James Wan como una venganza retorcida, se convirtió en una exploración de la moral contemporánea. Poco a poco, las torturas, cada vez más sofisticadas y brutales de las diferentes tramas, apuntaban a un punto específico. Demostrar que la venganza podía ser una forma de justicia — por completo cuestionable — cuando la legal o de cualquier otro tipo, fallaba.

Pero a media que los planes de Jigsaw/John Kramer (Tobin Bell) se volvieron más ambiciosos, la saga se planteó un dilema. ¿Cómo enlazar todas las circunstancias que narraba en una línea de tiempo única? En especial, porque a medida que la franquicia avanzó, hubo más información que añadir. Del contexto del asesino, la forma en que las actuaciones de sus víctimas se conectaban entre sí, hasta los datos de fondo que rodeaban a los crímenes. Eso, más allá de la consabida trampa a gran escala construida para vengar actos inescrupulosos. ¿Cómo lograr mantener fresca la premisa, sin cambiar de rumbo su exitosa mirada sobre una violenta venganza a manos de un hombre brillante?

La respuesta llegó con Espiral: El juego del miedo continúa del año 2021, que planteó la idea que las acciones de Jigsaw seguían a través de un imitador de sus brutales métodos. No obstante, el experimento tuvo poco éxito taquillero. Por lo que Saw X da un paso incluso más arriesgado: la de retroceder en la cronología de la franquicia, hasta volver a John Kramer. Esta vez, se trata del relato de origen de toda la saga, lo que convierte a la película en el inicio parcial de lo narrado hasta ahora, a pesar de ser la última en estrenarse.

En tal caso, ¿cómo debería verse la saga Saw para comprender Saw X? Te explicamos qué ocurre en cada largometraje de la franquicia y cómo se relacionan entre sí, en una sola trama central.

Saw IV de Darren Lynn Bousman

A pesar de ser la cuarta de la saga, es la que da los primeros datos acerca del ya famoso asesino Jigsaw/John Kramer. De hecho, durante buena parte de la cinta — y a pesar de haber una segunda subtrama relacionada con muertes violentas — se brinda contexto al personaje. Eso, a pesar de que, en buena medida, la franquicia Saw mantiene su solidez — o lo hacía — basada en su misterio. En particular, en lo que rodeaba a Kramer y su implacable sed de justicia.

Pero en esta ocasión, se cuenta con cuidado la historia del asesino. Antes de ser el vengador en que se convirtió, John fue un exitoso ingeniero civil, con renombre y una vida plácida. Su esposa Jill (Betsy Russell), era directora de la clínica Homeward Bound. Según el guion de Marcus Dunstan y Patrick Melton, ambos esperaban un hijo, hasta que Cecil Adams (Billy Otis), asaltó la institución y provocó que Jill abortara.

Después de eso, John entró en un grave estado depresivo, que le hizo divorciarse y llevarle a un espiral de autodestrucción. Al final, termina por padecer un cáncer cerebral. En medio de los errores del futuro patólogo Logan Nelson (Matt Passmore) y las trampas burocráticas de William Easton (Peter Outerbridge), Kramer empeoró. Tanto, como para que su padecimiento se considerara terminal. Lo que provocó, todos los acontecimientos que se relatan en las anteriores y posteriores películas.

Saw III de Darren Lynn Bousman

Los eventos de Saw III están relacionados directamente con la lucha de John Kramer por dejar un legado siniestro. Curiosamente, los acontecimientos ocurren de forma simultánea que su secuela, Saw V, pero esta última aporta mayor información a la franquicia.

También, este es el largometraje que abre la posibilidad de que la cruzada por la venganza de Jigsaw, siga intacta, incluso después de su muerte. Algo que le enfrenta a su esposa Jill. No obstante, en el ámbito de datos o de giros sorprendentes, es la más débil de la saga.

Saw VI de Kevin Greutert

Lo anterior se profundiza en la película estrenada en el año 2009. En el argumento, además de la trama de muertes y torturas perversas, se muestra al detalle la tragedia de los Kramer. A través de los recuerdos de Jill, se relata cómo Cecil le aplastó el vientre con una puerta a la entrada de la institución que dirigía. Lo que provocó que el bebé que gestaba muriera, una tragedia de la que la pareja no se recuperó jamás.

Uno de los elementos interesantes de los datos retrospectivos en la saga Saw, es que permite comprender punto a punto, la transformación de John. A la vez, las duras decisiones que le llevaron a convertirse en el hombre violento que fue, décadas después.

Saw VIII de los hermanos Spierig

Aunque transcurre diez años después de los acontecimientos del comienzo de la saga, es la que aporta información del diagnóstico erróneo que cambió la vida de Kramer. Mientras intenta salvar su vida, Logan Nelson admite que etiquetó de manera incorrecta los rayos X de Jigsaw. Algo que provocó que su cuadro cancerígeno se agravara hasta hacerse incurable.

Un dato, que ya los diversos relatos anteriores había revelado, pero que esta vez, se analiza para mostrar la gravedad de lo ocurrido y cómo perfiló el comportamiento futuro de un criminal implacable. El largometraje, además, logra unir los diversos escenarios para que la narración central de la franquicia, se sostenga con coherencia. En particular, el cómo Logan se convirtió en aprendiz de Jigsaw.

Saw de James Wan

La primera pieza de la saga, establece el tono y la forma en que desarrollará el resto. De modo que, de ella proviene, todo lo relacionado con las trampas grotescas, los juegos mentales, las torturas y el final macabro y aleccionador que distingue a la saga. Aunque fue estrenada en el 2004, depende directamente de los eventos que se narrarán a futuro.

La trama cuenta la muerte del doctor Gordon (Cary Elwes), en cuyo consultorio el John Kramer descubre que está mortalmente enfermo de cáncer. Un punto crucial que le empujó a concebir los juegos siniestros y a los que somete a sus víctimas.

Saw X de Kevin Greutert

Curiosamente, la nueva entrega de la saga, se ubica cronológicamente meses después de la primera. La cinta, dirigida por Kevin Greutert, muestra John Kramer en busca de una cura milagrosa para su cáncer terminal. Un viaje desesperado que le llevará a México y a descubrir una trampa dedicada a las personas en circunstancias vulnerables como la suya.

Escarmentado y sin nada que perder, John se transformará definitivamente en un asesino capaz de todo. La trama mostrará paso a paso su forma de planear y en especial, de ejecutar sus macabros juegos, con el propósito de infligir castigos ejemplarizantes.

Saw II de Darren Lynn Bousman

La secuela del año 2005, con Darren Lynn Bousman en la dirección y James Wan como productor, muestra a John en una crisis existencial violenta. Una que casi le lleva a suicidarse. No obstante, luego de fallar, comenzará su largo tránsito para convertirse en un asesino en serie.

También, es la película que muestra a Amanda Young (Shawnee Smith), como la aprendiz del criminal. Pero en específico, como parte de la historia misma de Jigsaw. Amanda, era la novia de Cecil, el criminal que provocó el aborto de Jill.

Saw V de David Hackl

Aunque no aporta gran cosa al hilo central de eventos relacionados con John Kramer, la cinta de David Hackl, prepara el escenario para posibles spin-off y secuelas. En esta ocasión, el detective Mark Hoffman (Costas Mandylor) imita los juegos de Jigsaw en un intento de vengar la muerte de su hermana. Pero alejando a la historia relacionada con el asesino real y sus motivaciones.

Aun así, el guion tiene la particularidad de profundizar y analizar en el universo de la franquicia. Es el que mejor muestra el impacto del asesino en su contexto, además de la multiplicidad de imitadores que le idolatran. Lo que lleva al siguiente capítulo de la saga.

Saw VII 3D de Kevin Greutert

La película comienza con una escena que la emparenta directamente con Saw de James Wan. Pero más que una continuación a lo ocurrido en la película inicial, el guion es una exploración acerca del mal, la culpa y el temor.

Todo, envuelto en la idea que un asesino está por encima de la ley , de la norma social y de la búsqueda de justicia, por lo que se convierte en un verdugo bajo su propio criterio retorcido. En especial, al descubrirse que el Doctor Gordon fue el primer aprendiz de Jigsaw. Lo que cambia la perspectiva, por completo, de todo lo relacionado con su participación en las películas e incluso, su muerte.

Espiral: El juego del miedo continúa de Darren Lynn Bousman

La película, especie de reboot y secuela, es, en realidad, un intento de llevar adelante una trama en el mundo de Jigsaw sin incluir al personaje central. Pero no solo no lo logra, sino que tiene un más que evidente parecido con la de David Hackl y su forma de dejar entrever, que hay todo un grupo de asesinos imitadores de John Kramer. Un punto que no le permite evolucionar y que, de hecho, termina por ser el mayor lastre para seguir adelante.

