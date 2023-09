En México, el mercado gris se ha convertido en la mejor opción para hacerse con un smartphone sin romper la cartera. Permite, además, acceder a modelos que no se han lanzado oficialmente en el país. No obstante, cada vez es más evidente que los fabricantes lo miran con malos ojos. Samsung es la última empresa en ser blanco de críticas en México por una práctica que, si llegara a escalar, podría perjudicar su imagen.

Esta semana, los propietarios de smartphones Samsung en México, comprados a través del mercado gris, comenzaron a recibir un mensaje de advertencia. El texto resalta la principal desventaja de adquirir un terminal por esta vía: no tiene garantía en el país.

"Samsung informa. Tu teléfono no cumple con la normatividad. Al no cumplirla, el dispositivo no cuenta con garantía Samsung y el funcionamiento se verá afectado."

Ahora bien, podríamos pensar que la gran mayoría de personas que compran celulares en el mercado gris, incluyendo los de Samsung, conocen este "inconveniente". Sin embargo, no es así.

Aunque Samsung México no lo menciona, seguramente cada vez más personas con smartphones del mercado gris acuden a centros de servicio técnico para arreglar algún desperfecto. Pero se llevan la sorpresiva noticia de que no cuentan con una garantía válida en territorio nacional. Seamos honestos, el siguiente paso que muchos acostumbran hacer es criticar públicamente a la marca.

Samsung México asegura que este mensaje es para proteger a los consumidores. Pero, al mismo tiempo, también se están protegiendo a ellos mismos.

De momento, Samsung México solo se ha limitado a enviar el mensaje a los terminales que no fueron comprados en distribuidores autorizados. La preocupación de los usuarios, no obstante, ha ido creciendo por lo que pasó recientemente con Motorola.

El pasado julio, Motorola comenzó a bloquear smartphones comprados en el mercado gris en México. "Tu dispositivo Motorola no cumple con la normativa de México, por lo que ha sido deshabilitado", decía el mensaje. Acto seguido, el terminal solo sirve para realizar llamadas de emergencia, así que te quedas prácticamente con un pisapapeles.

Motorola, a diferencia de Samsung México, fue más allá en sus motivos. No solo mencionó el tema de la inexistente garantía en el país, sino que además considera que estos equipos pueden poner en riesgo a las personas.

¿Demasiado exagerado? Bueno, Motorola tiene un punto. Los smartphones del mercado gris no tienen una certificación que valide su correcto funcionamiento en México. Principalmente, lo que tiene que ver con el apartado eléctrico. El cargador y los voltajes de un equipo importado podrían ser diferentes a los requeridos en nuestro país. Ahora bien, dejar un teléfono inservible es una medida extrema.

"Debido a los altos índices de dispositivos irregulares en nuestro país, con el consecuente riesgo de seguridad para el usuario, has recibido una alerta de deshabilitación en tu dispositivo Motorola, ya que no está certificado ante entidades regulatorias mexicanas y no cumple con todas las Normas*, protocolos de homologación y políticas de garantía aplicables en el país de uso, y no funcionará correctamente ya que no fue diseñado para las redes en México."

Motorola.