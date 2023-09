La industria de los videojuegos podría adentrarse pronto hacia una crisis sin precedentes. El 98,32% de los miembros del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), al que también pertenecen muchos actores que participan en proyectos de videojuegos, aprobó emprender una huelga si no alcanzan un acuerdo con las compañías.

Cabe mencionar que esta aprobación, de momento, no garantiza el inicio de la huelga de actores en la industria de los videojuegos. No obstante, valida la autorización de los intérpretes para recurrir a un paro de labores en caso de ser necesario. De hecho, el sindicato menciona que todavía se encuentra negociando con las compañías desarrolladoras de juegos para resolver la situación.

El problema es que, por ahora, no se vislumbra una resolución. De hecho, están conversando desde octubre de 2022 y, casi un año después, no hay avances notables. Es evidente que las empresas de videojuegos no ven con buenos ojos las peticiones de los actores. Sí, es un panorama muy similar al que estamos viendo en el mundo del cine.

Entre las compañías que se encuentran sentadas en la mesa de negociación se encuentran Electronic Arts, Activision, Warner Bros. Games, Epic Games, Insominiac Games, Take-Two Interactive, Disney Character Voices Inc., Formosa Interactive LLC y VoiceWorks Productions Inc. Estamos hablando de auténticos gigantes de la industria de los videojuegos, los cuales podrían resultar gravemente perjudicados si la huelga de actores estalla.

Las exigencias son, por cierto, semejantes a las que resuenan en la industria cinematográfica. En términos generales, buscan que se mejoren las condiciones laborales dentro de los estudios de videojuegos. Pretenden obtener un aumento salarial del 11% y frenar el uso no regulado de la inteligencia artificial.

Fran Drescher, presidenta del sindicato y quien también ha liderado la huelga en Hollywood, declaró lo siguiente:

"Es hora de que las empresas de videojuegos dejen de jugar y se tomen en serio la idea de llegar a un acuerdo sobre este contrato. El resultado de esta votación muestra que nuestros miembros comprenden la naturaleza de las negociaciones y que ha llegado el momento de que estas empresas, que ganan miles de millones de dólares y pagan generosamente a sus directores, brinden a nuestros artistas un acuerdo que les permita tener una carrera en los videojuegos." Fran Drescher.

Por su parte, Duncan Crabtree-Ireland, director de negociación del sindicato, comentó que ya han pasado 5 rondas de conversaciones con las compañías de videojuegos. Sin embargo, añade que no están "dispuestas a participar" en resolver los puntos críticos del contrato. Es decir, el tema económico y lo relacionado con la inteligencia artificial.

"Entre el uso desproporcionado de la IA y los salarios rezagados, quienes trabajan en los videojuegos enfrentan muchos de los problemas ya existentes en el cine y la televisión. Esta autorización de huelga es una declaración enfática de que debemos llegar a un acuerdo que compense de manera justa a estos actores talentosos, que les proporcione medidas de seguridad y les permita trabajar con dignidad. El sustento de nuestros miembros depende de ello", declaró Ray Rodríguez, responsable de contratos del SAG-AFTRA.

Así pues, si en las próximas semanas el sindicato de actores no alcanza un nuevo contrato con las compañías de videojuegos, otra huelga dará comienzo.

