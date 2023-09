La comedia es uno de los géneros favoritos en Hollywood... y en Disney+. No solo por ser parte integral de su historia — varias de las cintas más famosas de la meca del cine le pertenecen — sino por su flexibilidad. Hacer reír permite analizar la naturaleza humana desde sus virtudes y lugares enaltecedores. También, hacer crítica a sucesos complejos e incluso, utilizar la sátira para profundizar en los puntos más oscuros de nuestra cultura.

Claro está, esa capacidad para conectar con el público, hizo del humor también un favorito en la pantalla pequeña. Varias de las series y shows más conocidos de las últimas décadas, son los que usan la risa como punto central. Desde las clásicas sitcom a las historias con personajes inolvidables, llenos de los juegos de palabras más ingeniosos y divertidos. Como el cine, la televisión emplea las carcajadas a la manera de vehículo de esparcimiento, pero también reflexión de grandes temas.

Un elemento que ha resultado esencial para hacer atractivos los diferentes catálogos de las plataformas online actuales. En especial, el de Disney+, que recopila en el suyo, la larga tradición del estudio en el terreno de la comedia y los argumentos basados en el humor. Te recomendamos cinco series que puedes ver ahora mismo en su catálogo y que te harán reír a carcajadas.

Amor mío

Abril (Romina Yan) y Marco (Damián De Santo) tienen una larga historia en común. Estos hermanastros, rivales durante la infancia y desconocidos en la primera adultez, se reencuentran en el peor momento posible. Sus padres han muerto y ahora, solo les vincula la propiedad del viejo departamento familiar, que deberán compartir mientras la ley decide a quién pertenece. Pero entre las reparaciones, discusiones y recuerdos, esta pareja dispareja, terminará por descubrir que parte de la antipatía de la niñez, se transforma en algo parecido al amor.

Esta sitcom argentina tiene la capacidad de convertir los chistes y situaciones jocosas en una reflexión sobre el romance, el tiempo y el duelo. A la vez, demostrar que incluso, en las peores condiciones, el sentimiento más poderoso de todos, es capaz de enmendar errores y consolar corazones rotos. En este caso, en medio de gritos, discusiones y algunos que otros besos que demostrarán que incluso las parejas más complicadas, pueden aprender a reír juntos. La mayor lección que comparten en mutua compañía.

Aprendiendo a vivir

La producción creada por Michael Jacobs y April Kelly se transmitió en la cadena ABC de 1993 a 2000, lo que permitió tener un amplio grupo de fanáticos de todas las edades. También, demostrar que incluso en los momentos más curiosos, reír puede ser el puente que sostenga a una familia disfuncional. Su mensaje central a través de su casi década de duración.

La historia sigue la vida de Cory Matthews (Ben Savage), un estudiante de secundaria al comienzo de la serie y luego universitario. Lo que permite al guion, seguir su viaje a través de la adolescencia y la adultez temprana. La trama se centra en sus experiencias junto con su mejor amigo Shawn (Rider Strong) y su novia Topanga (Danielle Fishel), intentando sobrevivir a una edad complicada.

A lo largo de las siete temporadas, el argumento abordó una amplia gama de temas relevantes para los adolescentes y jóvenes adultos. De la amistad, relaciones amorosas, problemas familiares hasta identidad personal, responsabilidad y crecimiento emocional. La producción combinó comedia y drama de manera efectiva, para mostrar la evolución de sus personajes. Uno de los pilares de su popularidad.

Papás por encargo

Con una temporada y diez capítulos, la serie es una divertida forma de entender las relaciones familiares, en particular en una época complicada como la nuestra. California (Farah Justiniani), debe lidiar con los momentos más extraños de la adolescencia, incluyendo, el tener tres padres. Algo que la pequeña, siempre aceptó como parte de las rarezas de su vida. Pero al cumplir catorce años, la necesidad de conocer a su madre biológica, le hará emprender el viaje que cambiará su forma de comprender el mundo.

Esta travesía de crecimiento no solo es humorístico, ingenioso y lleno de momentos de comedia. A la vez, tiene la suficiente profundidad para explorar en el hecho de qué nos hace ser quienes somos. La búsqueda de su historia, llevará a California a mirar sus propias experiencias desde otra interpretación. Un recorrido interior y exterior lleno de risas que se convierte en una conmovedora perspectiva acerca de crecer, madurar y al final, encontrar el propio camino.

Mano a mano

Emitida originalmente en Disney Channel de 2000 a 2003, la serie cautivó a la audiencia no solo por su guion ocurrente, sino a la vez, por su manera de profundizar en los conflictos familiares. En 2020 llegó a Disney+, para convertirse en un éxito para toda una nueva generación.

El argumento cuenta la historia de la familia Stevens, en especial la de los hermanos Louis (Shia LaBeouf) y Ren (Christy Carlson Romano). El primero es excéntrico y travieso, mientras que Ren es una estudiante modelo y con ambiciones académicas. La disparidad entre ambos, provoca que a menudo se vean envueltos en situaciones cómicas y conflictos, tanto en la escuela como en casa.

Con un estilo exagerado y paródico, la historia abordó temas comunes en la vida juvenil, como la amistad, la rivalidad entre hermanos y las relaciones familiares. Eso, entre referencias a la cultura pop y al cine, lo que convirtió al argumento en un éxito y en especial, en un hito para un tipo de comedia que todavía resulta de interés.

Kim Possible

Kim Possible, es una chica popular, graciosa, inteligente y llena de proyectos. Pero a la vez, es una heroína y espía, que debe equilibrar los dos disímiles aspectos de su vida para no arruinar el otro. La premisa de la comedia animada, no solamente es divertida. Además, es una burla satírica a todas las grandes heroínas cinematográficas con doble identidad y vida. Algo que Kim deja claro en cada oportunidad posible.

Mientras se enfrenta a villanos y resuelve misiones arriesgadas con la ayuda de su mejor amigo, Ron Stoppable, Kim debe encontrar tiempo para ser solo una chica. Pero, ¿quién dijo que eso podía ser sencillo en mitad de una misión en la que se arriesga la paz mundial? Con su humor surrealista y juegos de palabras burlones, la serie es una de las favoritas del catálogo de Disney+.

