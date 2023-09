Los robots aspiradores se han ganado su lugar como uno de los artículos esenciales en el hogar. Sin embargo, su elevado precio no los hace realistas para todos los bolsillos, por lo que muchas personas pierden la oportunidad de hacerse con uno y tener una casa impecable sin demasiado esfuerzo. Por esto, si has estado pensando en invertir en uno sin gastar demasiado, hoy te traemos tres opciones por menos de 99 euros que no te dejarán indiferente.

Se trata de tres modelos diferentes de robots aspiradores que se han ganado el cariño de la comunidad. Al menos así lo demuestran las puntuaciones en sus respectivos sitios web de venta. Sin duda, es una ganga que cuesta mucho dejar pasar, y que deberías aprovechar antes de que se agoten existencias.

Por otro lado, los sitios web donde podrás comprar estos robots aspiradores no podrían ser más confiables, y ofrecen envíos directos a la puerta de tu casa. De esta forma, no tendrás que hacer mayor esfuerzo que recibir tu robot y ponerlo en marcha. En pocos minutos podrás ver cómo estas maravillas de la tecnología dejan tu hogar reluciente sin esforzarte demasiado.

Robot aspirador Cecotec Conga 999 Origin Genesis

Este es el primer ejemplar que te traemos por menos de 100 euros. Específicamente, este Cecotec Conga 999 Origin Genesis tiene un coste de 99 euros en la web oficial de la compañía. Pero que el precio no te engañe. Sus especificaciones no te dejarán indiferente, y podrás controlarlo directamente desde la app de la compañía, sin importar dónde te encuentres.

El robot aspirador de Cecotec es capaz de realizar tareas como pasar la mopa, fregar y secar el suelo y, como no, aspirar. Para esto último se vale de los 1.000 Pa de potencia de succión que ofrece, y de una batería de 120 minutos de autonomía que garantiza una limpieza completa.

Cecotec Conga 999 Origin Cecotec Robot Aspirador Conga 999 Origin Genesis. Tecnología Random, 1000 Pa, 2 Cepillos Laterales, Autonomía 120 Minutos, 6 Programas, Control con App Mando a Distancia Ver oferta

Además, es programable con cinco modos diferentes de limpieza. En primer lugar, tenemos el automático, al que se le suma random (aleatorio), bordes, espiral, habitación y manual. Por otro lado, cuenta con dos noveles de caudal de agua y dos cepillos laterales para barrer de forma más eficaz.

Por último, este robot aspirador de 99 euros llega con una tecnología que Cecotec ha llamado iTech 3.0. Con ella, el Conga 999 Origin Genesis se vale de sensores para detectar la proximidad de objetos y superficies, potenciando sus capacidades antichoques y anticaídas.

HKoenig Weäsy - Robot aspirador Jimbab TRC50

Carrefour también tiene su propio robot aspirador económico dentro de su catálogo. Por menos de 100 euros, te ofrecen este Jimbab TRC50 de HKoenig Weäsy. Entre algunas de las especificaciones a resaltar tenemos su funcionamiento silencioso y programable, así como una buena autonomía para el precio al que se ofrece.

Este Jimbab TRC50 cuenta con cuatro modos de limpieza previamente programados. Entre ellos, aleatorio, espiral, zigzag y bordes. Además, también ofrece un visor de batería en la parte superior de su cuerpo, dos cepillos laterales y una autonomía de 50 minutos.

Su sistema antichoques y anticaídas le permite saber en todo momento dónde se encuentra. De esta forma, no perderás tu inversión por algún accidente dentro del hogar.

El precio actual de este robot aspirador es de 96,23 euros en Carrefour. Eso sí, en caso de querer comprarlo, solo podrás hacerlo desde la web de la multinacional francesa. Se trata de una oferta limitada a su tienda en línea.

EICOBOT R20

Por exactamente 99,99 euros puedes hacerte con este robot aspirador de marca EICOBOT R20. Se encuentra a la venta en Amazon, y si cuentas con suscripción al servicio Prime de la compañía, podrás aprovechar el envío gratis hasta la puerta de tu casa.

En cuanto a especificaciones, este EICOBOT R20 es una de las opciones más llamativas de la lista. Esto lo consigue gracias a su cuerpo pequeño, capaz de llegar a todos los rincones y pasar por debajo de camas, sofás y mesas. Asimismo, destacan su gran potencia y una entrada de aire diseñada para no obstruirse.

EICOBOT R20 Robot Aspirador,Superfino y Silencioso,Potente Succión, Detecta obstáculos,4 Modos de Limpieza,130 min Autonomía, Deal para Pelo de Mascotas, Alfombras y Suelos Duros,ébano Ver oferta

El robot aspirador EICOBOT R20 ofrece una autonomía de larga duración. Específicamente, de 130 minutos en su modo silencioso, y 75 en máximo rendimiento. Al terminar de limpiar o cuando alcance el 15% de batería, el dispositivo volverá a su base de carga automáticamente hasta recargarse por completo.

Por su parte, el robot aspirador cuenta con cuatro modos de limpieza previamente programados. Entre ellos, el automático, zigzag, bordes y spot. Puedes controlarlo con el mando a distancia incluido en su caja.

Más ventajas para suscriptores de Prime

Para poder acceder a estas ofertas exclusivas de Amazon debes ser miembro de Prime. La suscripción incluye algunas ventajas asociadas para hacer compras en Amazon, además del acceso al resto de servicios de la compañía. Puedes darte de alta en Amazon Prime totalmente gratis (luego 3,99 €/mes) y tendrás:

Envío 1 día GRATIS en más de un millón de productos.

en más de un millón de productos. Envío exprés o Envío estándar GRATIS en millones de productos, para los que la opción de Envío 1 día no esté disponible.

Entrega hoy en la Comunidad de Madrid a un precio reducido.

Envío gratis con entrega garantizada en el mismo día del lanzamiento para miles de productos en preventa de cine, series TV y videojuegos, entre otros.

Acceso Prioritario a las Ofertas flash de Amazon.es, 30 minutos antes de su inicio.

Prueba Amazon Prime Video totalmente gratis durante 30 días y disfruta del catálogo completo de la plataforma sin límites. Solo con darte de alta tendrás acceso instantáneo a las mejores películas y series, además de envíos gratis en Amazon y otras ventajas. Prueba gratis Prime Video

Lo mejor de todo es que puedes probar Amazon Prime totalmente gratis durante un mes. Es decir, podrás tener acceso las ventajas de Prime en el marketplace y, además, disfrutar del resto de ventajas como Prime Video, Prime Foto o Music. Y acceso prioritario a todas las ofertas especiales como las del Prime Day o Black Friday.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente