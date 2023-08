Una mujer en Reino Unido está aprendiendo a caminar de nuevo gracias a una nueva tecnología. Julie Lloyd, víctima de un accidente cerebrovascular, es de las primeras personas en probar unos pantalones impulsados ​​por inteligencia artificial. El invento corre por cuenta de la firma tecnológica Kurage, que ya ha transformado la recuperación de Julie y otros pacientes más en Reino Unido y Francia.

Julie, una empresaria de 63 años acostumbrada a correr maratones, sufrió un derrame cerebral en enero de este año. Esto le provocó una parálisis parcial en un brazo y la pierna izquierda. Su rehabilitación ha sido lenta y agotadora. En las últimas semanas, ha caminado gracias a un bastón. Cuando finalmente pudo dar unos 3.000 pasos al día, su fisioterapeuta le recomendó que participara en el experimento.

Los pantalones con inteligencia artificial se llaman «NeuroSkin». Estimulan su pierna paralizada a través de electrodos controlados por inteligencia artificial. «Se siente como si mi pierna estuviera siendo guiada», contó Julie a la BBC.

La primera vez que usó el dispositivo sintió una rara sensación de hormigueo. Sin embargo, unos minutos después, ya estaba caminando sin ayuda de su bastón. Por primera vez, en seis meses. «Mi pierna se levantó del piso de repente y me hizo sentir segura al caminar… Es algo que, honestamente, no he sentido en absoluto con toda la fisioterapia que he tenido», contó al medio británico.

Julie Lloyd, en una prueba de los pantalones con inteligencia artificial. Credit: Clínica Morello.

¿Cómo funcionan los pantalones con inteligencia artificial?

La electroestimulación muscular ha utilizado en la rehabilitación de personas con parálisis desde hace años. Estos pantalones con inteligencia artificial brindan ahora mayor exactitud en el tipo de estímulo que necesita el paciente para recuperar el funcionamiento de sus músculos, explica Kurage en su web.

Los pantalones de NeuroSkin cuentan con unos zapatos y cables con electrodos sobre los seis grupos musculares principales de cada pierna. Los electrodos, colocados directamente en la superficie de la piel, envían impulsos eléctricos de baja intensidad que, al estimular los nervios motores, desencadenan contracciones musculares. «De esta forma, usando diferentes grupos musculares según una secuencia precisa de selectividad muscular, podemos recrear un movimiento funcional de forma controlada y segura», señala la compañía.

El sistema puede definir secuencias de contracción muscular personalizadas. Puede reproducir movimientos específicos, como el de pedalear, remar, agarrar o caminar.

En el caso de Julie, los pantalones de inteligencia artificial recopilan con cada paso la información sobre los impulsos que el cerebro envía a la pierna sana. Luego, devuelve un estímulo espejo a la pierna afectada para recrear su paso natural. «La prenda inteligente es como una segunda piel», dijo Rudi Gombauld, director ejecutivo de Kurage, a la BBC.

Una esperanza para millones de pacientes

La Asociación de Accidentes Cerebrovasculares en Gran Bretaña estima que hay 1,3 millones de supervivientes de accidentes cerebrovasculares en el país que podrían beneficiarse de tecnologías como esta. En España, al menos 110 mil personas sufren un accidente cerebrovascular cada año. De acuerdo con la Sociedad Española de Neurología, se estimaba que en 2022 había 330.000 españoles con alguna limitación en su capacidad funcional consecuencia de este tipo de accidente.

La inteligencia artificial, que ha revolucionado la industria tecnológica este año, también logró que una persona paralítica volviera a caminar, gracias a otro dispositivo con implantes cerebrales y de columna.

Gert-Jan Oskam, un holandés de 40 años, tuvo un grave accidente en motocicleta que lastimó su médula espinal. Pero un grupo de investigadores de Escuela Politécnica Federal de Lausana desarrolló un «puente digital» que conecta su cerebro con la médula, saltándose las secciones dañadas. Volvió a caminar luego de 12 años.

